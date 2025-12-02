"สุชาติ" ยันสถานการณ์ PM 2.5 ดีกว่าปีที่แล้ว

นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงสถานการณ์ค่าฝุ่น PM 2.5 ที่ขณะนี้เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วว่า ขอยืนยันว่า กรมควบคุมมลพิษได้เฝ้าติดตามและดูทิศทางของฝุ่น PM 2.5 ที่เข้ามาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งขณะนี้การเผาลดลง เพราะมีมาตรการเกี่ยวกับการนำฟางข้าวมาแลกปุ๋ย เพื่อลดการเผา ซึ่งปีที่ผ่านมาสามารถลดปริมาณฝุ่น PM 2.5 ได้ถึง 30% และในปีนี้ได้ตั้งเป้าให้มากกว่าเดิม โดยร่วมมือกับนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยให้รถยนต์เก่าสามารถนำมาเปลี่ยนไส้กรองในราคาถูก และในวันนี้เวลาประมาณ 14.00 น จะมีการตรวจสอบควันดำบริเวณท่าเรือคลองเตย ร่วมกับผู้ว่าฯกทม. ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างรัฐบาลและกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เช่นกระทรวงพาณิชย์ ที่ มีมาตรการนำเข้าข้าวโพดที่ไม่เผาจากประเทศเพื่อนบ้าน
นายสุชาติ กล่าวย้ำว่า ในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมาณค่าฝุ่น PM 2.5 จะลดลงอย่างแน่นอน เนื่องจากฝุ่น PM ส่วนใหญ่เกิดจาก ท่อไอเสียของรถยนต์เก่า
ขณะเดียวกันในส่วนของอ้อย ที่ยังเป็นปัญหา โรงงานต่างๆ ได้มีการนำรถตัดอ้อยเข้าไปช่วย เพื่อลดการเผาไหม้ เนื่องจากขาดแคลนแรงงานหลังจากมีการปิดด่านชายแดนไทย-กัมพูชา
นายสุชาติยังกล่าวถึง Hotspot มีเพียง 1-2 จุด ซึ่งมีจำนวนที่น้อยมาก เนื่องจากมีชุมชนต่างๆ ที่อยู่รอบอุทยานมาช่วยเฝ้าระวัง และมีภาคเอกชนช่วยสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันไฟป่า ซึ่งยืนยันว่ากรมควบคุมมลพิษดูแลอย่างดีที่สุด นอกจากนี้ ยังนำดาวเทียมมา ตรวจสอบจุด Hotspot ทำให้ทราบว่าลมมาในทิศทางใด จะได้สามารถเตือนภัยโดยระบุพิกัดพื้นที่ได้
นายสุชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า เรานับเข้าสู่ฤดูหนาวตั้งแต่เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ซึ่งได้ต่อสู้เรื่อง PM 2.5 มาประมาณ 2 สัปดาห์ หากเปรียบเทียบสถิติย้อนหลังแล้ว ลดลงกว่าปีที่ผ่านมา