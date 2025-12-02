"พระราชินี" ทรงร่วมฟังการบรรยายสรุปการแข่งขันเรือใบนานาชาติ ภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า ครั้งที่ 37

วันที่ 2 ธันวาคม 2568 เวลา 08.45 น. สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมฟังการบรรยายสรุป การแข่งขันเรือใบนานาชาติ "ภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า ครั้งที่ 37" ประจำปี 2568 ณ บียอนด์ กะตะ ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยมีนายเควินรอเบิร์ต วิทคร๊าฟท์ ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ พลเรือเอก ไพโรจน์ เฟื่องจันทร์ ผู้บัญชาการทหารเรือ พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย นายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายประมุขพิสิฐ-นางธันยรัศม์ อัจฉริยะฉาย ประธานกรรมการบริหารเครือกะตะกรุ๊ป รีสอร์ท พร้อมคณะกรรมการจัดงาน นักกีฬา ผู้บริหาร เฝ้าฯ รับเสด็จ
ทั้งนี้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี จะทรงเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบประเภท IRCZero ในนาม "ทีมวายุ" หมายเลขใบเรือ THA 72 ซึ่งมีจำนวนเรือเข้าแข่งขันทั้งหมด 3 ลำ จาก 2 ประเทศ คือ ประเทศไทย และ ประเทศออสเตรเลีย โดยทรงทำหน้าที่เป็นผู้บังคับหางเสือเรือ สำหรับการแข่งขันระยะทางไกล และทรงเป็นเนวิเกเตอร์ของเรือ ทรงดูทิศทางของลม เพื่อบังคับหางเสือเรือให้ไปในทิศทางตามต้องการได้อย่างรวดเร็ว
สำหรับการแข่งขันเรือใบนั้น นักกีฬาต้องอาศัยทักษะขั้นสูง ทั้งความแข็งแรง ความแม่นยำ และการทำงานสอดประสานของทีม เพื่อรับมือกับสภาพลม และคลื่นที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
โดยการแข่งขันเรือใบในปีนี้ได้รับการสนันสนุนเครื่องมือ Sailfish หรือแท็กกิ่ง อันเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ชมทุกคนสามารถมองเห็นภาพจำลองการแข่งขันได้อย่างชัดเจนมากขึ้น ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันเรือใบระดับนานาชาติ และจะนำอุปกรณ์ตัวนี้ไปใช้ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ด้วย
สำหรับการแข่งขัน "ภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า ครั้งที่ 37" ประจำปี 2568 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีเรือเข้าแข่งขันจำนวน 120 ลำ ประกอบด้วยเรือ Dingky เรือเล็ก 76 ลำ เรือ S/V 14 เรือคนพิการ 6 ลำ และเรือ Keelboats เรือใหญ่ 38 ลำ มีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 365 คน จาก 10 กว่าประเทศ อาทิ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น สวีเดน เบลเยียม จีน เยอรมันนี สิงคโปร์ มาเลเซีย ฝรั่งเศส เป็นต้น ซึ่งการแข่งขันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-6 ธันวาคม ณ หาดกะรน ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต