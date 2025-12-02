ซีเกมส์ครั้งที่ 33 มี 10 ชนิดกีฬาต้องย้ายสนามแข่งจากหาดใหญ่ไปกรุงเทพฯ-ชลบุรี

นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะประธานคณะกรรมการผู้จัดการแข่งขันซีเกมส์ กล่าวถึงการจัดกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 หรือซีเกมส์ 2025 ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 9 - 20 ธันวาคมนี้ ว่า ทั้งพิธีเปิดและการแข่งขันทั้งหมดจะยังคงจัดแข่งขันตามปกติ ซึ่งจากมติของที่ประชุม จะมีการเลื่อนกีฬา 10 ชนิดกีฬา ที่เดิมจะต้องแข่งขันในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มาจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดชลบุรี
สำหรับนักกีฬาจากประเทศกัมพูชาที่มีการถอนตัวจากการแข่งขัน ตนยังไม่ทราบจำนวนทั้งหมดว่าถอนไปเท่าไร แต่ล่าสุดทางกัมพูชาได้ส่งหนังสือถึงนายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ ประธานสหพันธ์ซีเกมส์ ยืนยันว่าขอถอนตัว 8 ชนิดกีฬา คือ ยูโด คาราเต้ ปัญจักสีลัต เปตอง มวยปล้ำ วูซู ฟุตบอล และเซปักตะกร้อ พร้อมยืนยันว่ามีกัมพูชาเพียงประเทศเดียวที่ถอนตัวจากการแข่งขัน
เมื่อถามว่าอีกไม่กี่วันนี้จะถึงการแข่งขันแล้ว แต่เหมือนยังมีการประชาสัมพันธ์ไม่มากนัก นายอรรถกร กล่าวว่า ตนเชื่อว่าใน 2 จังหวัด คือกรุงเทพฯ กับชลบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่หลักที่จะมีการแข่งขัน ประชาชนที่อยู่โดยรอบหรือเป็นแฟนกีฬา น่าจะรับรู้ข้อมูลกันอย่างเต็มที่แล้ว ก็จะเสริมการประชาสัมพันธ์ ให้กับประชาชนทั่วไป ในเรื่องของการปฏิบัติตัวเป็นเจ้าภาพที่ดี ซึ่งช่วงที่ผ่านมามีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย ทำให้ความสนใจของประชาชนและสื่อมวลชนเทไปที่สถานการณ์ที่เกิดขึ้น
เมื่อถามว่าจากการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจ คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่เดินทางเข้ามาชมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์มากขึ้นแค่ไหน นายอรรถกร ระบุว่า ตนจำตัวเลขที่แน่นอนไม่ได้ แต่จากการคาดการณ์เบื้องต้น คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยและกระตุ้นเศรษฐกิจได้กว่า 15,000 ล้านบาท