5 ธ.ค. "วันพ่อแห่งชาติ ขึ้นทางด่วนฟรี 3 สายทาง 63 ด่าน

วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2568 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)จะยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทาง เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ "วันพ่อแห่งชาติ และวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร" โดยผู้ใช้รถใช้ถนนในเมืองกรุงฯสามารถขึ้นทางด่วนฟรี 3 สายทาง รวม 63 ด่าน ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึง 24.00 น. เป็นเวลา 1 วัน ได้แก่
1. ทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน 21 ด่าน
- ดาวคะนอง
- ดินแดง
- ดินแดง 1
- ท่าเรือ 1
- ท่าเรือ 2
- บางจาก
- บางนา
- พระรามที่สี่ 1
- พระรามที่สี่ 2
- เพชรบุรี
- เลียบแม่น้ำ
- สาธุประดิษฐ์ 1
- สาธุประดิษฐ์ 2
- สุขสวัสดิ์
- สุขุมวิท
- สุขุมวิท 62
- อาจณรงค์
- อาจณรงค์ (ท่าเรือ)
- อาจณรงค์(บางนา)
- อาจณรงค์ 3
- ด่านลุมพินี
2. ทางพิเศษศรีรัช จำนวน 32 ด่าน
- ประชาชื่น (ขาเข้า)ในเมือง ,ประชาชื่น (ขาเข้า)นอกเมือง
- รัชดาภิเษก
- บางซื่อ
- บางซื่อ 2
- ย่านพหลโยธิน
- คลองประปา 1
- คลองประปา 2
- พหลโยธิน 1
- พหลโยธิน 2
- อโศก1
- อโศก 2
- อโศก 4
- ยมราช
- อุรุพงศ์
- หัวลำโพง
- สะพานสว่าง
- สุรวงศ์
- สาทร
- จันทร์
- สาธุประดิษฐ์ 3
- พระรามสาม
- ประชาชื่น (ขาออก)
- ประชาชื่น 1
- ประชาชื่น 2
- งามวงศ์วาน 1
- งามวงศ์วาน 2
- รามคำแหง
- อโศก 3
- อโศก 3 (อโศก 3-1)
- ศรีนครินทร์
- พระราม 9
- พระราม 9-1 (ศรีรัช)
3. ทางพิเศษอุดรรัถยา จำนวน 10 ด่าน
- เมืองทองธานี (ขาเข้า)
- เมืองทองธานี (ขาออก)
- ศรีสมาน (ขาเข้า)
- ศรีสมาน (ขาออก)
- บางพูน (ขาเข้า)
- บางพูน (ขาออก)
- เชียงราก (ขาเข้า)
- เชียงราก (ขาออก)
- บางปะอิน (ขาเข้า)
- บางปะอิน (ขาออก)