นายกฯ แจงเงินเยียวยาผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วม 2 ล้านบาท ครอบคลุม 5 จังหวัดภาคใต้

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย กรณีเสียชีวิตจำนวน 2 ล้านบาท ว่า จะมีการขยายไปยังพื้นที่อื่นนอกเหนือจากจังหวัดสงขลา ที่ประกาศในพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือไม่ ว่า ไม่ใช่เฉพาะพื้นที่ที่ประกาศ พ.ร.ก. แต่เป็นผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่อยู่ในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ ทั้งนี้ ขอตรวจสอบรายละเอียดก่อน เพราะมีหลักเกณฑ์อยู่ แต่ในรายละเอียดก็พยายามที่จะให้ ส่วนการเยียวยาจะต้องออกเป็นพระราชกำหนดกู้เงินหรือไม่ ต้องถามนายเอกนิติ นิติทัฑณ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง