"โสภณ" ย้ำคุณสมบัติเลขาฯ สทนช. ต้องมีความรู้ ชี้ยังไม่มีชื่อในใจ

นายโสภณ ซารัมย์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการพิจารณาแต่งตั้งเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่ง หรือ สทนช. ว่า ยังไม่มีข้อมูล ส่วนที่มีนักวิชาการวิจารณ์ถึงการพิจารณาตั้งบุคคล มาเป็นเลขาธิการ สทนช. ว่ายังไม่รู้ ว่าจะตั้งใคร
เมื่อถามว่า ท่ามกลางสถานการณ์ปัญหาน้ำขณะนี้ควรรีบพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเข้ามาทำงานหรือไม่ นายโสภณ กล่าวว่า ต้องรีบ ขณะนี้สถานการณ์น้ำลดลงแล้ว ตอนนี้ไปอยู่ที่การเยียวยา และเร่งฟื้นฟู และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งในอนาคตต้องวางแผนระยะยาว ทั้งภาคเหนือ กรุงเทพฯ และภาคใต้ เรื่องน้ำท่วมน่าจะจบแล้ว เหลือแต่การฟื้นฟู เยียวยาด้านทรัพย์สิน สภาพร่างกายและจิตใจ ซึ่งการลงพื้นที่จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม ที่ผ่านมา พบว่าน้ำท่วมหนักกว่าทุกปี แต่สามารถรับมือได้ดีมากและความเสียหายน้อย ซึ่งใช้เป็นโมเดลหนึ่งได้เหมือนกัน
สำหรับการวางแผนระยะยาว สทนช. ต้องหาคนที่มีความรู้ความสามารถมาทำงาน แต่ตอนนี้ยังไม่มีชื่อ