ปก.กฉ.ประชุมติดตามความคืบหน้ากาาจ่ายน้ำประปา-ไฟฟ้าในพื้นที่ประสบอุทกภัย

ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัย (ศป.กฉ.) ประชุมติดตามความคืบหน้า หลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้สั่งการไปเมื่อวานนี้ โดยเฉพาะการช่วยเหลือด้านการจ่ายน้ำและไฟฟ้าให้กับประชาชนในพื้นที่ประสบภัย ที่ยังไม่สามารถใช้น้ำและไฟฟ้าได้
โดยในส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เบื้องต้นยังมีประชาชนรายย่อยที่ยังไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้กว่า 13,000 ราย ในวันนี้ ทีมมิเตอร์และทีมฟื้นฟูจะเข้าไปในแต่ละจุด เพื่อตรวจสอบทั้งระบบจ่ายไฟและระบบไฟฟ้าภายในบ้าน ปลั๊กไฟต่างๆ ว่ามีความชำรุดเสียหายอย่างไรบ้าง ส่วนบ้านที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าก็จะดำเนินการเปลี่ยนให้ทันที หากพบว่าการจ่ายไฟเข้าบ้านไม่มีปัญหา แต่มีอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยทำงาน แสดงว่ามีไฟรั่วจากอุปกรณ์ภายในบ้านชำรุดเสียหาย ก็จะมอบชุดอุปกรณ์ไฟชั่วคราวให้มีระบบแสงสว่าง รวมถึงเต้ารับ ให้สามารถเสียบใช้ไฟได้ก่อน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงไฟฟ้าได้เร็วยิ่งขึ้น
ขณะที่การประปาส่วนภูมิภาคก็จะเร่งดำเนินการให้ประชาชนสามารถใช้น้ำประปาได้เร็วที่สุด และกองทัพเรือก็ยังคงดำเนินการให้ความช่วยเหลือทั้งในด้านอาหารและด้านอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง