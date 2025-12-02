xs
xsm
sm
md
lg

flood68.disaster.go.th เยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาท ล่ม! ปชช.เข้าลงทะเบียนไม่ได้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

จากกรณีที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดให้ลงทะเบียนผ่าน 2 ช่องทาง คือ ลงทะเบียนด้วยตนเอง จังหวัดที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วม 2568 หรือ ลงทะเบียนผ่านทางออนไลน์ flood68.disaster.go.th

อย่างไรก็ตาม ช่วงเช้าวันนี้ เว็บไซต์ flood68.disaster.go.th ไม่สามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ เนื่องจากระบบล่ม ส่งผลให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมภาคใต้ 2568 ยังไม่สามารลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยา 9000 บาทได้ คาดว่ามีผู้ลงทะเบียนเป็นจำนวนมาก ระบบไม่สามารถรองรับได้ในขณะนี้