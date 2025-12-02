ครม.เตรียมพิจารณามาตรการเยียวยาเหตุน้ำท่วมภาคใต้-เคาะวันหยุดเพิ่มเติมกรณีพิเศษปี 69

การประชุมคณะรัฐมนตรี วันนี้ (2 ธ.ค.68) มีนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม โดยวาระที่น่าสนใจวันนี้ จับตากระทรวงมหาดไทย เสนอขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วม ขณะที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จะนำเสนอมาตรการเยียวยา และฟื้นฟูประชาชน และภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ ภายใต้ 4 มาตรการใหญ่ ซึ่งผ่านการเห็นชอบจาก ครม.เศรษฐกิจแล้ว
ส่วนวาระอื่น ๆ ที่เสนอเข้ามายังที่ประชุม ครม. มีดังนี้
กระทรวงการคลัง เสนอการโอนเงินหรือสินทรัพย์ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเพื่อชำระคืนต้นเงินกู้และดอกเบี้ย FIDF1 และ FIDF3
กระทรวงมหาดไทย เสนอโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ระยะที่สาม (คขก. 3)
กระทรวงคมนาคม เสนอ ร่างกฎกระทรวงกำหนดหน่วยงานของรัฐที่สามารถขอให้ เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับทางปกครอง (ฉบับที่...) พ.ศ. ...
กระทรวงพาณิชย์ เสนอ ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. ...
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอ ขออนุมัติดำเนินการตามมติคณะกรรมการนโยบายยางแห่งชาติครั้งที่ 2/ 2567
กระทรวงพลังงาน เสนอ การขอต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมของสัมปทานปิโตรเลียมเลขที่หนึ่ง / 2529 /33 แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข B 12 / 27
กระทรวงแรงงาน เสนอ การต่ออายุใบอนุญาตการทำงานให้กับคนต่างด้าวสัญชาติลาว เมียนมา และเวียดนาม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567 และวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2568 พร้อมเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำและขั้นสูงที่ใช้ฐานในการคำนวณเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. ...
กระทรวงการต่างประเทศ เสนอ การจัดทำบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐกัวเตมาลา ว่าด้วยการจัดตั้งกลไกการปรึกษาหารือทางการเมือง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอ ร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพพูมิอากาศ พ.ศ. ... และ เสนอการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 7
กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม เสนอการดำเนินการเกี่ยวกับเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สำหรับโครงการสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV และห้องปฏิบัติการ พร้อมกันนี้ เสนอร่างกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. ...
กระทรวงวัฒนธรรม เสนอ มาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ไทยในประเทศ
สำนักงานงบประมาณ เสนอ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เสนอ การสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกภาคีเครือข่ายภาครัฐระบบปิด (Open Government Partnership: OGP) ของประเทศไทย
สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เสนอ ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจราชการ (ฉบับที่...) พ.ศ. ... และร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน (ฉบับที่...) พ.ศ. ... รวม 2 ฉบับ
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอร่างพระราชบัญญัติวิธีการปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เสนอ การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษและภาพรวมวันหยุดราชการประจำปี 2569 พร้อมเสนอรายชื่อผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐและรายการที่เกี่ยวเนื่องของสำนักงาน ป.ป.ช. นอกจากนี้ ยังเสนอข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตกรณีศึกษาการแก้ไขสัญญางานให้สิทธิประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากรและงานให้สิทธิประกอบกิจการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ภายในอาคาร ผู้โดยสารให้กับคู่สัญญาของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท.