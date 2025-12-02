xs
เช้านี้ทองปรับแล้ว 3 ครั้ง [-450] รูปพรรณขายออก 64,750 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานการณ์ราคาทองคำ ณ เวลา 09.40 น. (2 ธ.ค. 68) มีการปรับเปลี่ยนแล้ว 3 ครั้ง ปรับลดสุทธิ 450 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 63,850 บาท ขายออกบาทละ 63,950 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 62,580.48 บาท ขายออกบาทละ 64,750 บาท