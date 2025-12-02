xs
xsm
sm
md
lg

เงินบาทเปิดเช้านี้อ่อนค่าลงเล็กน้อย ที่ระดับ 32.02 บาท/ดอลลาร์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ (2 ธ.ค.) ที่ระดับ 32.02 บาทต่อดอลลาร์ อ่อนค่าลงเล็กน้อย แทบไม่เปลี่ยนแปลงจากระดับปิดวันที่ผ่านมา ณ ระดับ 31.97 บาทต่อดอลลาร์