อ่วม! กทม..เช้านี้ PM 2.5 เกินมาตรฐานระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 69 พื้นที่

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร ประจำวันอังคารที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2568 เวลา 07.00 น. ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ตรวจวัดได้ 36.3-66.5 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) พบว่าเกินมาตรฐานอยู่ในระดับสีส้ม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (มาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.) จำนวน 69 พื้นที่ คือ
1. เขตสาทร สี่แยกหน้าสำนักงานเขตสาทร ซอย ถนนเซนต์หลุยส์ : มีค่าเท่ากับ 66.5 มคก./ลบ.ม.
2. เขตบางรัก ข้างป้อมตำรวจหน้าลานบางรักเลิฟลี่ พลาซ่า : มีค่าเท่ากับ 61.3 มคก./ลบ.ม.
3. เขตมีนบุรี สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตรงข้ามสำนักงานเขตมีนบุรี : มีค่าเท่ากับ 61.3 มคก./ลบ.ม.
4. เขตลาดกระบัง ด้านหน้าโรงพยาบาลนคราภิบาล : มีค่าเท่ากับ 60.6 มคก./ลบ.ม.
5. เขตหนองแขม สามแยกข้างป้อมตำรวจ ถนนมาเจริญ เพชรเกษม 81 : มีค่าเท่ากับ 57.1 มคก./ลบ.ม.
6. เขตราชเทวี ภายในสำนักงานเขตราชเทวี : มีค่าเท่ากับ 56.6 มคก./ลบ.ม.
7. เขตตลิ่งชัน ถนนพุทธมณฑลสาย 1 ตัดกับถนนบรมราชชนนี : มีค่าเท่ากับ 56.4 มคก./ลบ.ม.
8. เขตคลองสามวา ภายในสำนักงานเขตคลองสามวา : มีค่าเท่ากับ 56.2 มคก./ลบ.ม.
9. เขตปทุมวัน หน้าห้างสามย่านมิตรทาวน์ : มีค่าเท่ากับ 55.5 มคก./ลบ.ม.
10. เขตยานนาวา ใกล้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่ : มีค่าเท่ากับ 55.4 มคก./ลบ.ม.
11. เขตบางคอแหลม บริเวณป้อมตำรวจสี่แยกถนนตก : มีค่าเท่ากับ 54.9 มคก./ลบ.ม.
12. เขตทวีวัฒนา ทางเข้าสนามหลวง 2 : มีค่าเท่ากับ 54.9 มคก./ลบ.ม.
13. เขตบางกอกใหญ่ บริเวณสี่แยกท่าพระ แขวงวัดท่าพระ : มีค่าเท่ากับ 54.7 มคก./ลบ.ม.
14. เขตคลองสาน บริเวณหน้าห้องสมุดใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน : มีค่าเท่ากับ 54.4 มคก./ลบ.ม.
15. เขตบางเขน ภายในสำนักงานเขตบางเขน : มีค่าเท่ากับ 54.1 มคก./ลบ.ม.
16. เขตภาษีเจริญ หน้ามหาวิทยาลัยสยาม(ประมาณซอยเพชรเกษม 36) ทางเข้ามหาวิทยาลัย : มีค่าเท่ากับ 54.0 มคก./ลบ.ม.
17. เขตบางพลัด ภายในสำนักงานเขตบางพลัด : มีค่าเท่ากับ 53.3 มคก./ลบ.ม.
18. เขตบางนา บริเวณหน้าห้าง สรรพสินค้าบิ๊กซี บางนา : มีค่าเท่ากับ 53.0 มคก./ลบ.ม.
19. เขตพญาไท หน้าแฟลตทหารบกใกล้โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ตรงข้ามกระทรวงการคลัง : มีค่าเท่ากับ 52.9 มคก./ลบ.ม.
20. เขตธนบุรี ริมป้ายรถเมล์บริเวณแยกมไหศวรรย์ : มีค่าเท่ากับ 52.8 มคก./ลบ.ม.
21. เขตประเวศ ด้านหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอน สแควร์ : มีค่าเท่ากับ 52.6 มคก./ลบ.ม.
22. เขตดินแดง ริมถนนวิภาวดีรังสิต : มีค่าเท่ากับ 52.3 มคก./ลบ.ม.
23. เขตหลักสี่ ภายในสำนักงานเขตหลักสี่ : มีค่าเท่ากับ 51.9 มคก./ลบ.ม.
24. เขตบางซื่อ ภายในสำนักงานเขตบางซื่อ : มีค่าเท่ากับ 51.3 มคก./ลบ.ม.
25. เขตบางบอน ใกล้ตลาดบางบอน : มีค่าเท่ากับ 51.1 มคก./ลบ.ม.
26. เขตดอนเมือง ด้านข้างสำนักงานเขตดอนเมือง : มีค่าเท่ากับ 50.8 มคก./ลบ.ม.
27. เขตพระนคร ภายในสำนักงานเขตพระนคร : มีค่าเท่ากับ 50.7 มคก./ลบ.ม.
28. เขตดุสิต ริมสวนหย่อมตรงข้ามสำนักงานเขตดุสิต : มีค่าเท่ากับ 50.7 มคก./ลบ.ม.
29. เขตบางกอกน้อย บริเวณหน้าสถานีตำรวจรถไฟบางกอกน้อย : มีค่าเท่ากับ 50.5 มคก./ลบ.ม.
30. เขตบางขุนเทียน ภายในสำนักงานเขตบางขุนเทียน : มีค่าเท่ากับ 50.5 มคก./ลบ.ม.
31. เขตวังทองหลาง ด้านหน้าปั๊มน้ำมัน บางจาก ซ.ลาดพร้าว 95 : มีค่าเท่ากับ 50.0 มคก./ลบ.ม.
32. เขตจอมทอง ภายในสำนักงานเขตจอมทอง : มีค่าเท่ากับ 49.6 มคก./ลบ.ม.
33. เขตบึงกุ่ม ภายในสำนักงานเขตบึงกุ่ม : มีค่าเท่ากับ 49.5 มคก./ลบ.ม.
34. สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร : มีค่าเท่ากับ 49.5 มคก./ลบ.ม.
35. เขตราษฎร์บูรณะ ภายในสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ : มีค่าเท่ากับ 49.4 มคก./ลบ.ม.
36. เขตสายไหม ป้ายรถเมล์ด้านหน้าสำนักงานเขตสายไหม : มีค่าเท่ากับ 49.2 มคก./ลบ.ม.
37. เขตทุ่งครุ หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี : มีค่าเท่ากับ 48.4 มคก./ลบ.ม.
38. เขตหนองจอก บริเวณหน้าสำนักงานเขตหนองจอก : มีค่าเท่ากับ 48.3 มคก./ลบ.ม.
39. เขตบางแค ภายในสำนักงานเขตบางแค : มีค่าเท่ากับ 48.2 มคก./ลบ.ม.
40. สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เขตบางกอกน้อย : มีค่าเท่ากับ 48.1 มคก./ลบ.ม.
41. สวนธนบุรีรมย์ เขตทุ่งครุ : มีค่าเท่ากับ 47.8 มคก./ลบ.ม.
42. เขตลาดพร้าว ภายในสำนักงานเขตลาดพร้าว : มีค่าเท่ากับ 47.7 มคก./ลบ.ม.
43. สวนหลวงพระราม 8 เขตบางพลัด : มีค่าเท่ากับ 46.9 มคก./ลบ.ม.
44. สวนเสรีไทย เขตบึงกุ่ม : มีค่าเท่ากับ 46.4 มคก./ลบ.ม.
45. เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ด้านหน้าสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ : มีค่าเท่ากับ 46.2 มคก./ลบ.ม.
46. สวน 60 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เขตลาดกระบัง : มีค่าเท่ากับ 46.2 มคก./ลบ.ม.
47. เขตคันนายาว บริเวณปากทางถนนสวนสยามตัดกับถนนรามอินทรา : มีค่าเท่ากับ 45.9 มคก./ลบ.ม.
48. สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง : มีค่าเท่ากับ 45.9 มคก./ลบ.ม.
49. สวนหนองจอก เขตหนองจอก : มีค่าเท่ากับ 45.3 มคก./ลบ.ม.
50. เขตจตุจักร บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : มีค่าเท่ากับ 44.9 มคก./ลบ.ม.
51. อุทยานเบญจสิริ เขตคลองเตย : มีค่าเท่ากับ 44.8 มคก./ลบ.ม.
52. สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา เขตบางคอแหลม : มีค่าเท่ากับ 44.6 มคก./ลบ.ม.
53. เขตบางกะปิ ข้าง ป้อมตำรวจตรงข้ามสำนักงาน เขตบางกะปิ : มีค่าเท่ากับ 44.4 มคก./ลบ.ม.
54. เขตสัมพันธวงศ์ บริเวณหน้าหัวมุม ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ (วงเวียนโอเดียน) : มีค่าเท่ากับ 44.3 มคก./ลบ.ม.
55. สวนกีฬารามอินทรา เขตบางเขน : มีค่าเท่ากับ 44.3 มคก./ลบ.ม.
56. เขตคลองเตย ภายในสำนักงานเขตคลองเตย : มีค่าเท่ากับ 43.9 มคก./ลบ.ม.
57. สวนทวีวนารมย์ เขตทวีวัฒนา : มีค่าเท่ากับ 43.6 มคก./ลบ.ม.
58. สวนสันติภาพ เขตราชเทวี : มีค่าเท่ากับ 43.1 มคก./ลบ.ม.
59. สวนจตุจักร เขตจตุจักร : มีค่าเท่ากับ 42.3 มคก./ลบ.ม.
60. เขตพระโขนง ภายในสำนักงานเขตพระโขนง : มีค่าเท่ากับ 41.2 มคก./ลบ.ม.
61. สวนวชิรเบญจทัศ เขตจตุจักร : มีค่าเท่ากับ 41.0 มคก./ลบ.ม.
62. สวนพระนคร เขตลาดกระบัง : มีค่าเท่ากับ 40.9 มคก./ลบ.ม.
63. เขตสวนหลวง ด้านหน้าสำนักงานเขตสวนหลวง : มีค่าเท่ากับ 40.7 มคก./ลบ.ม.
64. สวนบางแคภิรมย์ เขตบางแค : มีค่าเท่ากับ 40.3 มคก./ลบ.ม.
65. เขตห้วยขวาง ภายในสำนักงานเขตห้วยขวาง (ด้านข้างโรงเพาะชำ) ถนนประชาอุทิศ : มีค่าเท่ากับ 40.2 มคก./ลบ.ม.
66. สวนเบญจกิติ เขตคลองเตย : มีค่าเท่ากับ 40.2 มคก./ลบ.ม.
67. สวนลุมพินี เขตปทุมวัน : มีค่าเท่ากับ 38.9 มคก./ลบ.ม.
68. เขตวัฒนา ตรงข้าม noble Reveal(ข้าง MK gold restaurants) : มีค่าเท่ากับ 38.8 มคก./ลบ.ม.
69. เขตสะพานสูง ภายในสำนักงานเขตสะพานสูง : มีค่าเท่ากับ 38.6 มคก./ลบ.ม.
ทั้งนี้ ดัชนีคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดของกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับคุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
1. เขตสาทร สี่แยกหน้าสำนักงานเขตสาทร ซอย ถนนเซนต์หลุยส์ : มีค่าเท่ากับ 66.5 มคก./ลบ.ม.
2. เขตบางรัก ข้างป้อมตำรวจหน้าลานบางรักเลิฟลี่ พลาซ่า : มีค่าเท่ากับ 61.3 มคก./ลบ.ม.
3. เขตมีนบุรี สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตรงข้ามสำนักงานเขตมีนบุรี : มีค่าเท่ากับ 61.3 มคก./ลบ.ม.
4. เขตลาดกระบัง ด้านหน้าโรงพยาบาลนคราภิบาล : มีค่าเท่ากับ 60.6 มคก./ลบ.ม.
5. เขตหนองแขม สามแยกข้างป้อมตำรวจ ถนนมาเจริญ เพชรเกษม 81 : มีค่าเท่ากับ 57.1 มคก./ลบ.ม.
6. เขตราชเทวี ภายในสำนักงานเขตราชเทวี : มีค่าเท่ากับ 56.6 มคก./ลบ.ม.
7. เขตตลิ่งชัน ถนนพุทธมณฑลสาย 1 ตัดกับถนนบรมราชชนนี : มีค่าเท่ากับ 56.4 มคก./ลบ.ม.
8. เขตคลองสามวา ภายในสำนักงานเขตคลองสามวา : มีค่าเท่ากับ 56.2 มคก./ลบ.ม.
9. เขตปทุมวัน หน้าห้างสามย่านมิตรทาวน์ : มีค่าเท่ากับ 55.5 มคก./ลบ.ม.
10. เขตยานนาวา ใกล้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่ : มีค่าเท่ากับ 55.4 มคก./ลบ.ม.
11. เขตบางคอแหลม บริเวณป้อมตำรวจสี่แยกถนนตก : มีค่าเท่ากับ 54.9 มคก./ลบ.ม.
12. เขตทวีวัฒนา ทางเข้าสนามหลวง 2 : มีค่าเท่ากับ 54.9 มคก./ลบ.ม.
13. เขตบางกอกใหญ่ บริเวณสี่แยกท่าพระ แขวงวัดท่าพระ : มีค่าเท่ากับ 54.7 มคก./ลบ.ม.
14. เขตคลองสาน บริเวณหน้าห้องสมุดใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน : มีค่าเท่ากับ 54.4 มคก./ลบ.ม.
15. เขตบางเขน ภายในสำนักงานเขตบางเขน : มีค่าเท่ากับ 54.1 มคก./ลบ.ม.
16. เขตภาษีเจริญ หน้ามหาวิทยาลัยสยาม(ประมาณซอยเพชรเกษม 36) ทางเข้ามหาวิทยาลัย : มีค่าเท่ากับ 54.0 มคก./ลบ.ม.
17. เขตบางพลัด ภายในสำนักงานเขตบางพลัด : มีค่าเท่ากับ 53.3 มคก./ลบ.ม.
18. เขตบางนา บริเวณหน้าห้าง สรรพสินค้าบิ๊กซี บางนา : มีค่าเท่ากับ 53.0 มคก./ลบ.ม.
19. เขตพญาไท หน้าแฟลตทหารบกใกล้โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ตรงข้ามกระทรวงการคลัง : มีค่าเท่ากับ 52.9 มคก./ลบ.ม.
20. เขตธนบุรี ริมป้ายรถเมล์บริเวณแยกมไหศวรรย์ : มีค่าเท่ากับ 52.8 มคก./ลบ.ม.
21. เขตประเวศ ด้านหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอน สแควร์ : มีค่าเท่ากับ 52.6 มคก./ลบ.ม.
22. เขตดินแดง ริมถนนวิภาวดีรังสิต : มีค่าเท่ากับ 52.3 มคก./ลบ.ม.
23. เขตหลักสี่ ภายในสำนักงานเขตหลักสี่ : มีค่าเท่ากับ 51.9 มคก./ลบ.ม.
24. เขตบางซื่อ ภายในสำนักงานเขตบางซื่อ : มีค่าเท่ากับ 51.3 มคก./ลบ.ม.
25. เขตบางบอน ใกล้ตลาดบางบอน : มีค่าเท่ากับ 51.1 มคก./ลบ.ม.
26. เขตดอนเมือง ด้านข้างสำนักงานเขตดอนเมือง : มีค่าเท่ากับ 50.8 มคก./ลบ.ม.
27. เขตพระนคร ภายในสำนักงานเขตพระนคร : มีค่าเท่ากับ 50.7 มคก./ลบ.ม.
28. เขตดุสิต ริมสวนหย่อมตรงข้ามสำนักงานเขตดุสิต : มีค่าเท่ากับ 50.7 มคก./ลบ.ม.
29. เขตบางกอกน้อย บริเวณหน้าสถานีตำรวจรถไฟบางกอกน้อย : มีค่าเท่ากับ 50.5 มคก./ลบ.ม.
30. เขตบางขุนเทียน ภายในสำนักงานเขตบางขุนเทียน : มีค่าเท่ากับ 50.5 มคก./ลบ.ม.
31. เขตวังทองหลาง ด้านหน้าปั๊มน้ำมัน บางจาก ซ.ลาดพร้าว 95 : มีค่าเท่ากับ 50.0 มคก./ลบ.ม.
32. เขตจอมทอง ภายในสำนักงานเขตจอมทอง : มีค่าเท่ากับ 49.6 มคก./ลบ.ม.
33. เขตบึงกุ่ม ภายในสำนักงานเขตบึงกุ่ม : มีค่าเท่ากับ 49.5 มคก./ลบ.ม.
34. สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร : มีค่าเท่ากับ 49.5 มคก./ลบ.ม.
35. เขตราษฎร์บูรณะ ภายในสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ : มีค่าเท่ากับ 49.4 มคก./ลบ.ม.
36. เขตสายไหม ป้ายรถเมล์ด้านหน้าสำนักงานเขตสายไหม : มีค่าเท่ากับ 49.2 มคก./ลบ.ม.
37. เขตทุ่งครุ หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี : มีค่าเท่ากับ 48.4 มคก./ลบ.ม.
38. เขตหนองจอก บริเวณหน้าสำนักงานเขตหนองจอก : มีค่าเท่ากับ 48.3 มคก./ลบ.ม.
39. เขตบางแค ภายในสำนักงานเขตบางแค : มีค่าเท่ากับ 48.2 มคก./ลบ.ม.
40. สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เขตบางกอกน้อย : มีค่าเท่ากับ 48.1 มคก./ลบ.ม.
41. สวนธนบุรีรมย์ เขตทุ่งครุ : มีค่าเท่ากับ 47.8 มคก./ลบ.ม.
42. เขตลาดพร้าว ภายในสำนักงานเขตลาดพร้าว : มีค่าเท่ากับ 47.7 มคก./ลบ.ม.
43. สวนหลวงพระราม 8 เขตบางพลัด : มีค่าเท่ากับ 46.9 มคก./ลบ.ม.
44. สวนเสรีไทย เขตบึงกุ่ม : มีค่าเท่ากับ 46.4 มคก./ลบ.ม.
45. เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ด้านหน้าสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ : มีค่าเท่ากับ 46.2 มคก./ลบ.ม.
46. สวน 60 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เขตลาดกระบัง : มีค่าเท่ากับ 46.2 มคก./ลบ.ม.
47. เขตคันนายาว บริเวณปากทางถนนสวนสยามตัดกับถนนรามอินทรา : มีค่าเท่ากับ 45.9 มคก./ลบ.ม.
48. สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง : มีค่าเท่ากับ 45.9 มคก./ลบ.ม.
49. สวนหนองจอก เขตหนองจอก : มีค่าเท่ากับ 45.3 มคก./ลบ.ม.
50. เขตจตุจักร บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : มีค่าเท่ากับ 44.9 มคก./ลบ.ม.
51. อุทยานเบญจสิริ เขตคลองเตย : มีค่าเท่ากับ 44.8 มคก./ลบ.ม.
52. สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา เขตบางคอแหลม : มีค่าเท่ากับ 44.6 มคก./ลบ.ม.
53. เขตบางกะปิ ข้าง ป้อมตำรวจตรงข้ามสำนักงาน เขตบางกะปิ : มีค่าเท่ากับ 44.4 มคก./ลบ.ม.
54. เขตสัมพันธวงศ์ บริเวณหน้าหัวมุม ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ (วงเวียนโอเดียน) : มีค่าเท่ากับ 44.3 มคก./ลบ.ม.
55. สวนกีฬารามอินทรา เขตบางเขน : มีค่าเท่ากับ 44.3 มคก./ลบ.ม.
56. เขตคลองเตย ภายในสำนักงานเขตคลองเตย : มีค่าเท่ากับ 43.9 มคก./ลบ.ม.
57. สวนทวีวนารมย์ เขตทวีวัฒนา : มีค่าเท่ากับ 43.6 มคก./ลบ.ม.
58. สวนสันติภาพ เขตราชเทวี : มีค่าเท่ากับ 43.1 มคก./ลบ.ม.
59. สวนจตุจักร เขตจตุจักร : มีค่าเท่ากับ 42.3 มคก./ลบ.ม.
60. เขตพระโขนง ภายในสำนักงานเขตพระโขนง : มีค่าเท่ากับ 41.2 มคก./ลบ.ม.
61. สวนวชิรเบญจทัศ เขตจตุจักร : มีค่าเท่ากับ 41.0 มคก./ลบ.ม.
62. สวนพระนคร เขตลาดกระบัง : มีค่าเท่ากับ 40.9 มคก./ลบ.ม.
63. เขตสวนหลวง ด้านหน้าสำนักงานเขตสวนหลวง : มีค่าเท่ากับ 40.7 มคก./ลบ.ม.
64. สวนบางแคภิรมย์ เขตบางแค : มีค่าเท่ากับ 40.3 มคก./ลบ.ม.
65. เขตห้วยขวาง ภายในสำนักงานเขตห้วยขวาง (ด้านข้างโรงเพาะชำ) ถนนประชาอุทิศ : มีค่าเท่ากับ 40.2 มคก./ลบ.ม.
66. สวนเบญจกิติ เขตคลองเตย : มีค่าเท่ากับ 40.2 มคก./ลบ.ม.
67. สวนลุมพินี เขตปทุมวัน : มีค่าเท่ากับ 38.9 มคก./ลบ.ม.
68. เขตวัฒนา ตรงข้าม noble Reveal(ข้าง MK gold restaurants) : มีค่าเท่ากับ 38.8 มคก./ลบ.ม.
69. เขตสะพานสูง ภายในสำนักงานเขตสะพานสูง : มีค่าเท่ากับ 38.6 มคก./ลบ.ม.
ทั้งนี้ ดัชนีคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดของกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับคุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ