ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วม-ดินถล่มในอินโดฯ ทะลุ 500 ราย

สำนักงานบรรเทาภัยพิบัติแห่งอินโดนีเซีย (BNPB) เปิดเผยวันนี้ (1 ธ.ค.) ว่า ยอดผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมและดินถล่มล่าสุดใน 3 จังหวัด บนเกาะสุมาตราของอินโดนีเซีย เพิ่มขึ้นแตะ 502 ราย ขณะที่ยังมีผู้สูญหายอีก 508 ราย
BNPB ระบุว่า ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยยังคงดำเนินไปอย่างเต็มกำลังในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด
ด้านสำนักข่าวซินหัว รายงานว่า เหตุการณ์อุทกภัยครั้งนี้ส่งผลให้ประชาชนราว 550,000 ราย ต้องอพยพออกจากบ้านเรือนในจังหวัดสุมาตราเหนือ จังหวัดสุมาตราตะวันตก และจังหวัดอาเจะห์ ขณะที่ถนนและระบบสื่อสารได้รับความเสียหาย ทำให้บางพื้นที่ยังเข้าถึงได้ยาก ความช่วยเหลือจึงถูกส่งเป็นหลักผ่านทางอากาศ
ขณะที่ประธานาธิบดีปราโบโว ซูเบียนโต ของอินโดนีเซีย กล่าวว่า การกู้ภัยและความช่วยเหลือของรัฐบาลดำเนินไปอย่างเต็มกำลัง พร้อมเน้นย้ำว่า อินโดนีเซียต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ และรัฐบาลท้องถิ่นควรมีบทบาทมากขึ้นในการปกป้องสิ่งแวดล้อมและเตรียมความพร้อมรับมือเหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้วในอนาคต