เทศบาลนครหาดใหญ่-คอหงส์ แจ้งลงทะเบียนน้ำท่วมไม่ต้องยื่นเอกสาร

จากกรณีที่ นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ทำหนังสือด่วนที่สุด เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ตรัง และสตูล ไม่ต้องใช้เอกสารในการลงทะเบียนน้ำท่วม 2568 เพื่อรับเงินเยียวยา 9000 บาท เพียงแต่ใช้บัตรประชาชน และ เลขที่บัญชีเงินฝากเท่านั้น
ล่าสุด เพจ "เทศบาลนครหาดใหญ่" โพสต์ข้อความระบุว่า
Update! การเยียวยาเงิน 9,000 บาท มี 2 ช่องทาง
ยื่นทางออนไลน์ (ไม่ต้องยื่นเอกสารที่เทศบาลฯแล้ว)
ยื่นเอกสารด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่ ใช้บัตรประชาชนในการยืนยันเท่านั้น
พร้อมรระบุว่า ย้ำ อย่าลืมผูกเลขพร้อมเพย์ (Promptpay) กับเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
ด้านเพจ "เทศบาลเมืองคอหงส์" โพสต์เช่นเดียวกันว่า
Update รับเงินเยียวยา 9,000
ยื่นออนไลน์ ไม่ต้องยื่นเอกสารที่เทศบาลฯแล้ว
ยื่นด้วยตนเอง ต่อเจ้าหน้าที่ใช้บัตรประชาชนในการยืนยัน