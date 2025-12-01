สมาคมวิศวกรโครงสร้างแนะตรวจอาคารน้ำท่วมก่อนใช้งาน

ศ.ดร.อมร พิมานมาศ นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทย และอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า เหตุการณ์มหาอุทกภัยหาดใหญ่ ซึ่งปัจจุบันน้ำลดลงแล้ว ดังนั้นการตรวจสอบและการพื้นฟู อาคารบ้านเรือนจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยระบบภายในอาคารได้รับความเสียหาย จึงจำเป็นต้องเข้าตรวจสอบก่อนเข้าใช้งานอีกครั้ง โดยจำแนกเป็น 5 ระบบ ได้แก่ (1) โครงสร้าง (2) สถาปัตยกรรม (3) ไฟฟ้า (4) เครื่องกล และ (5) สุขาภิบาล โดยมีคำแนะนำเบื้องต้นดังนี้
1. ระบบโครงสร้าง
โครงสร้างอาคารอาจได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมเนื่องจาก (1) แรงดันน้ำทำให้โครงสร้างแตกร้าว (2) น้ำชะเอาดินที่ใต้ฐานรากออก ทำให้บ้านทรุดหรือเคลื่อน (3) ดินชุ่มน้ำ กำลังรับน้ำหนักอาจลดลง (3) น้ำดันให้พื้นปูด แตกร้าวเสียหายได้ ดังนั้นจึงต้องตรวจสอบ
(ก) ผนังอิฐ แตกร้าวเสียหายหรือไม่
(ข) คาน เสา ที่ทำจากคอนกรีตมีรอยกะเทาะหลุดของคอนกรีตหรือไม่ มีรอยแตกร้าว
(ค) คานไม้หรือเสาไม้ หลุด หัก หรือขาดออกจากกันหรือไม่
(ง) พื้นคอนกรีตปูดขึ้น แตกร้าวเสียหายหรือไม่
(จ) ฐานรากคอนกรีตโผล่ขึ้นมาเหนือดินหรือไม่
(ฉ) บ้านทรุด เอียง โย้ หรือเคลื่อนที่หรือไม่
2. ระบบสถาปัตยกรรม
หมายถึงระบบสิ่งของตบแต่งอาคาร เช่น ประตู หน้าต่างที่ทำจากไม้ วงกบไม้ พื้นไม้ปาร์เกต์ สี วอลเปเปอร์ อาจจะอมน้ำทำให้บวม หลุดร่อน ข้อพึงระวังสำหรับระบบสถาปัตยกรรมคือความชื้นที่สะสมอยู่และกำจัดไม่หมด การติดตั้งอุปกรณ์ใหม่แทนของเดิม เช่น การทาสีหรือการติดวอลเปเปอร์ใหม่ ต้องมั่นใจว่า ผนังเดิมที่จะทาสีนั้น หรือ บานวงกบที่จะรองรับประตูนั้น แห้งสนิทแล้วจริงๆ มิฉะนั้นความชื้นที่สะสมอยู่อาจทำให้เกิดเชื้อรา หรือหลุดร่อน ในภายหลังได้ สำหรับ กระเบื้อง แกรนิต หินอ่อน หินขัด ปกติแล้วจะไม่เสียหายมาก เพียงแค่ทำความสะอาดก็พอ
3. ระบบไฟฟ้า
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่แช่น้ำ เช่นตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผ้า สายไฟ ปลั๊ก สวิตซ์ เมื่อน้ำลดแล้วอาจจะใช้การไม่ได้ แม้จะแห้งแล้วก็ตาม หากทำไม่เป็นหรือไม่มีความรู้ ไม่ควรแก้ไขเอง เพราะอาจโดนไฟดูดได้ ควรเรียกช่างไฟหรือหน่วยงาน เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เข้าตรวจสอบและซ่อมแซม
4. ระบบเครื่องกล
คอยล์ร้อนของเครื่องปรับอากาศซึ่งอยู่ด้านนอกของบ้านอาจถูกน้ำท่วมเสียหายได้ รวมทั้งปั๊มน้ำที่อาจได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมเช่นกัน
5. ระบบสุขาภิบาล
น้ำท่วมอาจนำพาคราบโคลน และสิ่งสกปรกมาอุดตันในท่อระบบสุขาภิบาลต่าง เช่น ท่อระบายน้ำอาจมีโคลนอุดตันทำให้น้ำระบายออกนอกบ้านไม่ได้ ต้องขจัดสิ่งอุดตันทิ้งไป ท่อประปาต้องทำความสะอาด เนื่องจากระหว่างน้ำท่วมอาจมีน้ำสกปรกไหลเข้ามาปน การทำความสะอาดเพียงแต่เปิดน้ำประปาไหลผ่านท่อสักระยะเท่านั้น ส่วนท่อที่แตกหักเสียหาย หรือรั่วซึม ควรทำการซ่อมแซมให้กลับคืนดังเดิม
ศ.ดร.อมร กล่าวต่อว่า ในระหว่างวันที่ 4-9 ธันวาคม องค์กรทางวิศวกรรม เช่น มูลนิธินายช่างไทยใจอาสา สมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงาน เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าฝ่ายผลิต กรมโยธาธิการและผังเมือง การเคหะแห่งชาติ และอื่นๆจะ จัด โครงการฟื้นฟู ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า แสงสว่างและตรวจสอบความเสียหายบ้านเรือน ภาคใต้ขึ้น โดยเป็นการรวมรวมวิศวกรอาสา สถาปนิกอาสา นายช่างอาสา เข้าตรวจสอบความเสียหายของอาคารที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม