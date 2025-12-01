ระบบไฟฟ้าหาดใหญ่กลับมาใช้ได้แล้ว 90% ส่วนประปายังขุ่น คาด 3 วันจะปกติ

นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัย (ศป.กฉ.) กล่าวถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีขีดเส้น การทำงานในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา 7 วัน และ 14 วัน ว่า ในส่วนของ 7 วัน นายกรัฐมนตรีกำหนดไว้เป็นกรอบกว้างๆ ว่าอยากให้ประชาชนย้ายออกมาจากศูนย์อพยพพักพิงกลับบ้าน หลังจากนั้นอีก 7 วัน คือ 14 วัน จะพยายามทำความสะอาดบ้านเมืองให้กลับมาสะอาดอีกครั้ง ซึ่งในส่วนนี้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี ให้ไปร่วมมือกับผู้บัญชาการส่วนหน้า บริหารจัดการในการทำความสะอาดทั้งหมดในภาพรวมก่อน คือระบบไฟฟ้า วันนี้ที่ได้รับรายงานว่าสามารถกลับมาใช้ได้ประมาณ 90% เหลืออีกนิดหน่อย ที่บางบ้านมีปัญหาเรื่องอุปกรณ์ภายในบ้าน ซึ่งก็ต้องระดมช่างไปแก้ปัญหาให้กับประชาชนต่อไป
ด้านระบบประปา ได้รับรายงานว่ ามีอยู่ 1 เครื่อง 1 ระบบ ที่ยังไม่สามารถทำการได้ กำลังอยู่ในช่วงของการซ่อมแซม ทางประปายืนยันว่าใช้เวลาซ่อม 24 ชั่วโมง ใช้ 3 กะสลับหมุนเวียนช่างมาซ่อม เพื่อให้ใช้งานได้เร็วที่สุด ขณะนี้ได้รับรายงานว่าสามารถใช้ได้ 60-80% แต่ยังไม่สมบูรณ์ คือน้ำอาจจะไหล แต่ในปริมาณที่ไม่แรงนัก และอาจจะยังไม่สะอาดเท่ากับระบบประปาปกติ เพราะมีน้ำที่ท่วมเข้าไปในระบบมากพอสมควร ดังนั้น 2-3 วันนี้อาจจะขุ่นบ้าง แต่จะกลับมาเป็นปกติภายใน 3 วัน ซึ่งการประปายืนยันว่าวันที่ 3 จะครอบคลุมระบบที่การประปาร้อยเปอร์เซ็นต์
ส่วนเรื่องการบริหารจัดการพื้นที่จัดเก็บขยะต่างๆ ที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก นายภราดร กล่าวว่า ได้พูดคุยกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้บัญชาการทหารสูงสุด ว่าการกำจัดขยะได้จะต้องนำรถราที่กีดขวางบนถนนออกไปก่อน ซึ่งตำรวจเป็นหัวหน้างานในการดำเนินการตรงนี้ และได้ประสานกับประกันให้ นำรถยกไปที่ลานจอดรถรวม
ส่วนการทำความสะอาด นายภราดร กล่าวว่า ได้ดำเนินการแบ่ง 4 โซน ตามภารกิจที่ช่วยเหลือชีวิตคน นำอาหารไปแจกจ่าย ได้เปลี่ยนมาเป็นภารกิจในการทำความสะอาดบ้านเรือน คือชาวบ้านขนของมาทิ้งข้างนอก หน่วยงานรัฐก็ระดมสรรพกำลังทั้งหมดมาช่วย ซึ่งถ้าไม่เพียงพอจะจ้างเหมาบริษัทเอกชน ซึ่งได้วางกรอบไว้ใน 4 โซน ซึ่งนายก อบจ. จะเป็นผู้วางแผนทั้งหมด ในการแบ่งโซนจัดการ กำจัดขยะ
นายภราดร กล่าวว่า เดดไลน์ของนายกรัฐมนตรี คือ 7-14 วัน ซึ่งจะมีการติดตามทุกวัน วันนี้ได้คุยกับนายก อบจ. ให้สรุปไทม์ไลน์มาให้ว่าภายใน 7 วัน หรือ 14 วัน จะดำเนินการอย่างไรบ้าง