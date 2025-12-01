สธ.โต้ "บิ๊กโจ๊ก" แฉน้ำท่วมสงขลาดับพันศพ ยันมียอดผู้เสียชีวิต 140 คน

นายแพทย์ศักดา อัลภาชน์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ว่า ข้อมูลปัจจุบันเวลา 16.00 น.วันที่ 1 ธันวาคม 2568 มีผู้เสียชีวิตที่อยู่ในระบบโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ทั้งหมด 140 คน แยกเป็นเสียชีวิตในโรงพยาบาล 65 คน และเสียชีวิตนอกโรงพยาบาล 75 คน โดยการเสียชีวิตทั้งหมดมีการพิสูจน์อัตลักษณ์ทั้งหมด 104 คน เหลืออีก 36 คน ที่รอการพิสูจน์ตัวบุคคล ภาพรวมมีการรับศพคืนสู่ญาติ 23 คน ยังคงเหลือ 117 คน
ส่วนกรณีมีข่าวจำนวนผู้เสียชีวิต 1,000 ศพ ตามที่ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ออกมาเปิดเผยนั้น นายแพทย์ศักดา กล่าวว่า หากไปดูจากวันแรกที่รับศพ เราไม่ได้ประมาท เรามีการเตรียมการให้ไปดูหน้างานที่เตรียมไว้จะมีตู้คอนเทนเนอร์ ไม่รู้ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร ไม่อยากให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก ซึ่งวันแรก 85 ศพ จากนั้นเป็น 110 ศพ เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ภายใน 4 วัน คิดว่าจะเพิ่มมากที่สุดคือ 2 วันที่แล้ว เพิ่มมาอีก 10 ศพ และเชื่อว่าประชาชนกลับเข้าไปในพื้นที่เกือบจะ 100% เจ้าหน้าที่เข้าไประดมทำความสะอาด หากจะมีเพิ่มก็คงไม่มาก อาจจะเล็กน้อยในจุดที่ยังเข้าไปไม่ถึง ยืนยันว่าไม่น่าจะเป็นไปตามที่เป็นข่าว
อย่างไรก็ตาม รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ยืนยันว่า ข่าวดังกล่าวไม่บั่นทอนจิตใจคนทำงาน ซึ่งตนเองบอกกับทีมงาน และมีสองประเด็นที่อยากจะสื่อสารความจริง และไม่อยากสื่อสารตามความเชื่อหรือความรู้สึก เพราะหากเอาสองอย่างมาปนกัน ประชาชนจะสับสน หน้าที่ตนเองพยายามจะสื่อสาร โดยเฉพาะหน้างานที่ทำทุกวัน หากไม่เชื่อก็ให้ไปดูที่หน้าตู้คอนเทนเนอร์ อยากจะเปิดให้ดู แต่เป็นสถานที่หวงห้ามของกระบวนการชันสูตรพลิกศพ ซึ่งมีข้อห้ามในการเข้าถึง จึงอยากจะบอกกับประชาชน เอาเป็นว่าถ้าอยากรู้หรือมีข้อสงสัย ให้ไปดูที่หน้างานดีที่สุด