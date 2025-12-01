สตง.ประกาศแนวทางช่วยเหลืออุทกภัยภาคใต้ ยึดความเดือดร้อน ปชช.เป็นหลัก

นายมณเฑียร เจริญผล ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน กล่าวชี้แจงแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ เนื่องจากเป็นภาวะฉุกเฉิน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ดังนั้นการช่วยเหลือเยียวยาต้องยึดความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลัก ส่วนเอกสารหลักฐาน เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน ให้เป็นเรื่องลำดับรองลงไป หากผู้ประสบภัยไม่สามารถจัดหาได้จากการสูญหายหรืออยู่ในพื้นที่เข้าถึงลำบาก
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เน้นย้ำให้หน่วยงานท้องถิ่นและหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ จัดเก็บเพียงหลักฐานที่เชื่อได้ว่าเป็นการยืนยันตัวตน และมีการจ่ายเงินจริง เช่น
- ใช้เลขประจำตัวประชาชน (ID) และ หมายเลขบัญชีธนาคารที่รับโอนเงิน
- บันทึกภาพถ่ายขณะมอบความช่วยเหลือ ซึ่งให้องค์กรท้องถิ่นเป็นผู้บันทึกได้เอง
- หรือให้ผู้รับลงนามเซ็นยืนยันว่าได้รับเงินจริงก่อนดำเนินการโอน
แนวทางดังกล่าวถูกจัดทำและเวียนหนังสือแจ้งไปยังสำนักงานภูมิภาคทุกแห่ง ครอบคลุมจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ อาทิ สตูล นครศรีธรรมราช และพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างที่ประสบภัย เพื่อให้การเยียวยาเป็นไปอย่างรวดเร็ว เหมาะสม และไม่สร้างภาระซ้ำซ้อนแก่ประชาชน นอกจากนี้ สตง. ได้ตั้งทีมให้คำปรึกษาเฉพาะกิจ ประจำที่สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดที่ประสบภัยและ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 15 (จังหวัดสงขลา) พร้อมรองรับการหารือข้อปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยปัจจุบันได้ให้คำแนะนำแก่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และโรงพยาบาลในพื้นที่ที่เข้าหารือแล้ว
ผู้ว่าการ สตง.กล่าวเพิ่มเติมว่า ไม่ต้องกังวลจนไม่กล้าช่วย ขอเพียงมีหลักฐานที่ตรวจสอบได้ว่าเป็นการจ่ายจริงและมีตัวตน สตง. พร้อมสนับสนุนและให้คำแนะนำ เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเดินหน้าอย่างโปร่งใสและไม่เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความมั่นใจแก่จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยให้ความสำคัญของความคล่องตัวทางเอกสาร ควบคู่กับการตรวจสอบย้อนหลังที่ยังทำได้ตามระบบข้อมูลทางราชการ