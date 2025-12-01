ปลัด มท.สั่งเร่งจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วม ย้ำ! ลดขั้นตอน-ห้ามตกหล่นแม้แต่รายเดียว

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานประชุมเร่งรัดติดตามการช่วยเหลือเยียวยาผู้อุทกภัยจังหวัดสงขลา โดยมีนายภาสกร บุญญลักม์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมที่ดิน นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายอัธยา นวลอุทัย ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย นายวิทยา จันทน์เสนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายดำรงศักดิ์ แก้วดวง ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง รักษาการในตำแหน่งนายอำเภอหาดใหญ่ พร้อมด้วยนายอำเภอ และท้องถิ่นอำเภอ ทั้ง 16 แห่ง เข้าร่วมประชุม
นายอรรษิษฐ์ กล่าวว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีความห่วงใยในสวัสดิภาพของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างยิ่ง โดยได้กำชับเป็นนโยบายสำคัญว่า "ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนรอไม่ได้" จึงสั่งการให้กระทรวงมหาดไทย เร่งระดมสรรพกำลังสำรวจความเสียหาย และเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้ถึงมือประชาชนอย่างรวดเร็วและทันท่วงที
ทั้งนี้ ให้นายอำเภอทั้ง 16 อำเภอ ประสานงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) อย่างใกล้ชิด เพื่อเร่งรัดการบันทึกข้อมูลขอรับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาท โดยยึดมาตรการ ลดขั้นตอนและเอกสารให้เหลือน้อยที่สุด เพื่อไม่ให้เป็นภาระพี่น้องประชาชน พร้อมกันนี้ ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เร่งแก้ไขระบบการบันทึกข้อมูลที่ขัดข้องให้กลับมาใช้งานได้สมบูรณ์ทันที เพื่ออำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่สามารถนำเข้าข้อมูลเยียวยาผู้ประสบภัยได้รวดเร็วและครอบคลุมมากที่สุด
สำหรับความก้าวหน้าในขณะนี้ (1 ธ.ค. 68 ณ เวลา 14.00 น.) เจ้าหน้าที่ได้บันทึกข้อมูลการขอรับเงินเยียวยาไปแล้วกว่า 154,884 ครัวเรือน คิดเป็นวงเงิน 1,393.956 ล้านบาท
นอกจากนี้ เพื่อเร่งคืนเมืองหาดใหญ่กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด กระทรวงมหาดไทยโดยกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน (บก.อส.) จึงได้รับระดมกําลังสมาชิกกองอาสาสมัครรักษาดินแดน (อส.) จากทั่วประเทศ สนับสนุนภารกิจในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่เพิ่มอีก 2,000 นาย รวมกำลังพลทั้งสิ้นเป็น 4,012 นาย เข้าปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือซ่อมแซมและทำความสะอาดบ้านเรือนพี่น้องประชาชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วที่สุด