ปิดตลาดฯ หุ้นไทย +19.88 จุด มูลค่าซื้อขาย 36,422.92 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดการซื้อขายวันนี้ ดัชนีหุ้นไทยปรับเพิ่มขึ้น 19.88 จุด หรือ +1.58% ที่ระดับ 1,276.57 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 36,422.92 ล้านบาท