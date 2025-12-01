รมว.ยุติธรรมเผยอยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นเงินอดีต ผบ.เรือนจำพิเศษฯ

พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงกรณีคุก VVIP ของเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร หลังมีกระแสข่าวว่านายมานพ อดีตผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ได้ยื่น ป.ป.ช. ตรวจสอบ อ้างว่าไม่ได้เป็นผู้กระทำผิด แต่เรื่องทั้งหมดเกิดจากการกลั่นแกล้งให้พ้นจากตำแหน่ง หลังนายมานพ เบิกความในคดีสำคัญ ซึ่งอาจกระทบต่อผู้บริหารในกระทรวงยุติธรรม
พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวว่า ได้คุยกับอธิบดีกรมราชทัณฑ์แล้วเมื่อเช้านี้ และได้สั่งการให้ตรวจสอบอย่างละเอียด เพราะมีการย้ายหลายคนในเรือนจำ อาจทำให้ไม่พอใจ ก็ให้มีการสั่งสอบ ส่วนในรายละเอียดยังต้องรอ
พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวอีกว่า ตนมองเป็นคำกล่าวอ้าง แต่ก็ต้องพิสูจน์ ซึ่งอันนี้ดำเนินการอยู่แล้ว ทั้งนี้ เห็นว่าเขาร้องไปหลายหน่วยแล้ว ต้องรอผลการตรวจสอบของแต่ละหน่วย อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
เมื่อถามว่า ตอนนี้มีคำสั่งให้ออกจากราชการ 4 คนแล้ว การตรวจสอบจะมีคนที่ต้องออกจากราชการไว้ก่อนเพิ่มอีกหรือไม่ พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวว่า อยู่ที่พยานหลักฐานการกระทำผิด ว่าจะหนักหรือเบา ไม่ถึงกับต้องให้ออกจากราชการทุกคน จะต้องพิจารณาว่าใครทำผิดมากน้อยแค่ไหน และให้ความเป็นธรรมทั้งหมด เพราะบางคนอาจจะมีความผิดที่น้อยมาก หรือบางคนอาจจะไม่มีเลย อย่าง 20 คน ที่มีคำสั่งให้โยกย้ายไปอยู่ที่อื่น บางคนก็ไม่ได้ทำความผิด แต่ย้ายเพื่อไปทดแทนในส่วนของผู้ที่ย้ายออกเท่านั้น ส่วนเรื่องของการชี้แจงเป็นระเบียบของคณะกรรมการที่ต้องดำเนินการอยู่แล้ว
ขณะที่เส้นทางการเงินของนายมานพ เรามีหมดแล้ว แต่อยู่ในสำนวนการสอบสวน ไม่สามารถเปิดเผยได้ รวมถึงมีข้อมูลกรณีใบลาชี้แจงการเข้า-ออกประเทศกี่ครั้งของอดีตผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ด้วยเช่นกัน แต่ไม่สามารถเปิดเผยต่อสื่อได้