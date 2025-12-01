xs
ผู้เลี้ยงกุ้งโอด น้ำท่วมใต้ทำหมดตัว วอนรัฐเร่งออกมาตรการช่วยเหลือ

ผู้จัดการออนไลน์

นายเอกพจน์ ยอดพินิจ นายกสมาคมกุ้งไทย พร้อมด้วยผู้บริหารสมาคมฯ และผู้แทนสมาพันธ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย ร่วมแถลงสถานการณ์อุตสาหกรรมกุ้งไทยและความเสียหายจากมหาอุทกภัยภาคใต้ โดยระบุว่า เหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ในพื้นที่จังหวัดสงขลา สตูล และปัตตานี สร้างความเสียหายรุนแรงให้ผู้เลี้ยงกุ้งจำนวนมาก ถึงขั้นหมดตัว จากการสูญเสียทั้งกุ้งในบ่อ เครื่องตีน้ำเติมอากาศ​ และอุปกรณ์ฟาร์มที่ถูกน้ำท่วมเสียหายเกือบทั้งหมด โดยสมาคมฯ ประเมินเบื้องต้นว่า ความเสียหายในภาพรวมมีมูลค่ามากกว่า 1,000 ล้านบาท โดยผลผลิตกุ้งจากพื้นที่ประสบภัยคิดเป็นประมาณ 10% ของผลผลิตประเทศ ทำให้ผลผลิตรวมของปี 2568 ซึ่งอยู่ที่ราว 270,000 ตัน ซึ่งกระทบกับผลผลิต​รวมช่วงปลายปีนี้แน่นอน

ปีนี้ผู้เลี้ยงกุ้งต้องรับมือกับสภาพอากาศแปรปรวนตั้งแต่ต้นปี ปริมาณฝนสูง คุณภาพน้ำผันผวน และการระบาดของโรคกุ้ง เช่น โรคขี้ขาว และโรคตัวแดงดวงขาว ทำให้เกษตรกรจำนวนมากต้องจับกุ้งก่อนกำหนด แม้ก่อนหน้านี้ราคากุ้งครึ่งปีแรกอยู่ในระดับดีจากการบริโภคในประเทศที่เพิ่มขึ้นราว 15% ของผลผลิตทั้งหมด แต่เหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ซ้ำเติมภาคการผลิตอย่างหนัก

สมาคมกุ้งไทยเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งช่วยเหลือ​เกษตรกร​ โดยขอให้​กระทรวง​เกษตร​และ​สหกรณ์​เร่งสำรวจ​ความเสียหาย​ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้​เร่งจัดงบฟื้นฟูช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในภาคใต้ ทั้งการสนับสนุนจัดซื้ออุปกรณ์เพาะเลี้ยงใหม่ การซ่อมแซมฟาร์ม และมาตรการสินเชื่อฟื้นฟู รวมทั้ง​มาตรการ​ชะลอ​ดอกเบี้ย​เนื่องจาก​บางรายกู้เงิน​มาลงกุ้ง​ แล้วผลผลิต​ไหลไปกับน้ำทั้ง​หมด​ การช่วยเหลื​อดังกล่าว​จะทำให้ผู้เลี้ยงสามารถกลับเข้าสู่ระบบการผลิตได้ทันรอบเลี้ยงปีหน้า

พร้อมกันนี้ สมาคมฯ เสนอให้อุตสาหกรรมกุ้งไทยกลับมาเป็นวาระแห่งชาติ โดยตั้งเป้าผลผลิตปี 2569 เพิ่มขึ้นเป็น 400,000 ตัน ผ่านการยกระดับระบบฟาร์ม บริหารจัดการโรคอย่างเป็นระบบ และเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐานกุ้งยั่งยืน (ASC) รวมถึงผลักดันโครงการกุ้งคาร์บอนต่ำซึ่ง​ต้อง​การให้​กระทรวง​พลังงาน​มาสนับสนุน​ เพื่อตอบโจทย์ตลาดที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืน

ขณะที่นายปรีชา​ สุขเกษม​ อุปนายกสมาคม​กุ้งไทย กล่าว​ในนามของ​เกษตรกร​ผู้​เลี้ยง​กุ้ง​ภาค​ใต้ ​ว่า​ ผู้เลี้ยงกุ้งจำนวนมากเดือดร้อนหนักจากน้ำท่วมครั้งนี้ ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน เพื่อให้กลับมาเลี้ยงกุ้งได้ทันรอบหน้า นอกจาก​ความช่วยเหลือ​ในระยะเร่งด่วนแล้ว​ ในอนาคต​ที่​มีแนวโน้ม​ว่า​เกษตรกร​ในทุกพื้นที่​มีโอกาส​ต้อง​เผชิญ​ภัยพิบัติ​เช่นนี้อีก กรมประมงซึ่ง​เป็น​หน่วยงาน​ส่งเสริม​เกษตรกรผู้​เพาะเลี้ยง​สัตว์​น้ำควรออกคำแนะนำ​การป้องกัน​และ​เตรียม​รับมือ​ภัยพิบัติเนื่องจาก​กุ้งแต่ละบ่อมูลค่า​นับล้าน​บาทจึงต้องมีแนวทางช่วยเกษตร​กร​ไม่ให้​ต้อง​เผชิญ​ความเสียหาย​หนักเช่นนี้ซ้ำอีก