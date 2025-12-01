"ในหลวง" พระราชทานเงินส่วนพระองค์แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยภาคใต้ รายละ 20,000 บาท

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจ ซึ่งนายกรัฐมนตรี กล่าวตอนหนึ่งในการประชุม ว่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ถือเป็นเมืองเศรษฐกิจ ซึ่งเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นทำให้มีผลกระทบอย่างรุนแรงมากในเรื่องของเศรษฐกิจต่อทั้งตัวจังหวัด และผู้ประกอบการ รวมถึงประชาชนทุกคน โดยเฉพาะผลกระทบของการเสริมสร้างรายได้ ตนจึงได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนมาร่วมประชุมกับคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจในวันนี้ด้วย ซึ่งตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา จนถึงเมื่อวานนี้ ได้นำองค์กรทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนสมาคมทางด้านธุรกิจ และอุตสาหกรรมต่าง ๆ ลงไปในพื้นที่ เพื่อให้ทุกคนได้เห็นถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นว่าจะต้องเร่งฟื้นฟูให้ส่วนที่เสียหายกลับมามีประสิทธิภาพการเสริมสร้างรายได้ และทำให้โอกาสต่างๆ กลับคืนมา
นายกรัฐมนตรี ระบุว่า ที่เห็นได้อย่างชัดเจน การที่ไทยเป็นเจ้าภาพการแข่งขันซีเกมส์ กลางสัปดาห์หน้า ซึ่งมีการแข่งขันกีฬามากมาย ก็ได้มีการจัดเตรียมไว้ที่ จ.สงขลา มีกองเชียร์ มีผู้ที่เกี่ยวข้องมากมาย ต้องเดินทางเข้าจังหวัดสงขลา แต่ก็ต้องยกเลิกไปทั้งหมด เพราะสภาพที่เกิดขึ้น ทำให้ทุกอย่างไม่มีความพร้อมในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ในส่วนที่ จ.สงขลา ต้องรับผิดชอบ
นอกจากนี้ เรื่องการฟื้นฟูตัวจังหวัด การล้างบ้านล้างเมือง และนำประชาชนกลับเข้าที่พักอาศัยให้เร็วที่สุด ขณะนี้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายพลเรือน ฝ่ายกองทัพ ได้ดำเนินการอย่างเต็มที่ มีหลายคนอยู่ในพื้นที่ตามคำสั่งที่ได้มอบหมายให้ลงไปกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด อย่างที่รองนายกรัฐมนตรี 2 คน ได้อยู่ในพื้นที่ นายโสภณ ซารัมย์ รองนายกรัฐมนตรี อยู่ที่จังหวัดยะลา และ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถูกสั่งการให้อยู่ที่ จ.สงขลา ส่วนทางแม่ทัพภาคที่ 4 ก็อยู่ในพื้นที่ด้วย ได้อำนวยการในการฟื้นฟู นำกำลังทหารมาฟื้นฟู และช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย
นายกรัฐมนตรี เปิดเผยด้วยว่า เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา (29 ธ.ค.68) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระราชกระแส เนื่องด้วยเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบเหตุ โดยเฉพาะผู้เสียชีวิต ทรงรับผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ พร้อมทั้งให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ จิตอาสา
ทั้งนี้ ได้พระราชทานเงินส่วนพระองค์จำนวน 100 ล้านบาท ให้แก่โรงพยาบาลหาดใหญ่ เพื่อซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ทดแทนที่เสียหาย และพระราชทานโดรนสำหรับการค้นหา ส่งอาหารให้แก่กองทัพ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อช่วยเหลือประชาชน ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
ดังนั้น ขอแจ้งว่า ขอให้ดำเนินการรับส่งผู้เสียชีวิตทุกรายในพระบรมราชานุเคราะห์ หมายความว่า ในส่วนชาวพุทธ จะมีการพระราชทานเพลิงศพทุกราย ส่วนผู้เสียชีวิตที่นับถือศาสนาอิสลาม จะมีการพระราชทานดินฝังศพ ตามประเพณีและวัฒนธรรม ดังนั้น ขออนุญาตแจ้งผ่านกระทรวงมหาดไทย ให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด กรณีมีผู้เสียชีวิต ดำเนินการอย่างเคร่งครัด อย่าให้ตกหล่น
ขณะเดียวกัน ได้รับแจ้งว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินช่วยเหลือส่วนพระองค์แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต รายละ 20,000 บาท โดยให้จัดทำรายงานเสนอราชเลขานุการในพระองค์ เพื่อกราบบังคมทูลให้ทอดพระเนตรต่อไปว่าได้ดำเนินการมากน้อยเพียงใด
ขณะที่สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้เริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นมากแล้ว น้ำลดลงแล้วเกือบ 100% แต่ยังมีพื้นที่บางจุดที่ยังมีน้ำท่วมขัง ซึ่งจะเร่งดูแลฟื้นฟู วันนี้มีเรื่องต่างๆ มากมายที่ต้องเร่งฟื้นฟูเยียวยา ใช้มติของที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจแห่งนี้ ให้ดำเนินการให้การช่วยเหลือโดยเร็ว เพื่อนำเสนอให้ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์ ในวันพรุ่งนี้ (2 ธ.ค.68) โดยตอนนี้ขอเน้นไปที่การช่วยเหลือฟื้นฟู เพื่อเร่งสปีดไปข้างหน้า ให้ประชาชนได้พลิกฟื้นความเลวร้ายต่างๆ ให้กลับมาสู่การมีโอกาสให้มากที่สุดโดยเร็ว ไม่เพียงแค่มิติเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานให้ปกติที่สุด การลงไปในพื้นที่ก็เห็นสภาพว่าโกลาหลอลหม่านมาก แต่ได้รับการยืนยันจากคนในพื้นที่จะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด
นายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะเดียวกัน ต้องคำนึงถึงด้านสุขภาพ ทั้งสุขภาพจิต สุขภาพกาย โดยกระทรวงสาธารณสุข และเร่งดำเนินการในเรื่องนี้ เพื่อทำให้สภาพร่างกายของผู้ประสบภัยได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด คนที่สูญเสียบ้านเรือน ธุรกิจ รายได้ ครอบครัว จะต้องให้การดูแลอย่างใกล้ชิดมากๆ ตอนที่ย้ายหนีน้ำ ต้องจากบ้าน แต่พอน้ำลด กลับมาดูบ้านก็เห็นสภาพบ้าน ทำให้เกิดความหดหู่และซึมเศร้า อาจทำให้พัฒนาไปสู่ความซึมเศร้าทางจิตใจ ดังนั้นต้องให้ความสนใจอย่างใกล้ชิด นำนักจิตวิทยาต่างๆ ลงไปในพื้นที่ด้วย