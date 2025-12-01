ศป.กอ.ส่วนหน้าเผยหาดใหญ่ยังมีน้ำท่วมขัง 2 จุด ส่งเรือผลักดันน้ำเร่งช่วยเหลือ

พล.ท.วันชนะ สวัสดี โฆษก ศป.กฉ.ส่วนหน้า กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ ให้นโยบายไว้ว่าแม้จะมีความสูญเสียทางกายภาพเกิดขึ้น แต่ยังมีโอกาส เพราะจะเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่น ซึ่งในอนาคตอันใกล้ก็ขอให้ ศป.กฉ.ส่วนหน้า ได้เร่งรัดปรับปรุง ฟื้นฟู เพื่อให้โอกาสที่กำลังมาถึงจะไม่เสียไป โดยงานที่จะให้เห็นมีอยู่ 8 งานคือ
1. ดำรงการจัดระเบียบศูนย์พักพิงและการให้บริการทางการแพทย์
2. การเร่งรัดด้านสาธารณูปโภค คือ ไฟฟ้า ประปา สัญญาณโทรศัพท์
3. การช่วยเหลือแจกจ่ายน้ำ อาหาร ถุงยังชีพ
4. ดำรงความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชน โดยเฉพาะในช่วงกลางคืน
5. เร่งรัดการดำเนินการเกี่ยวกับผู้เสียชีวิต
6. การเก็บขยะตกค้าง ซึ่งได้จัดหาพื้นที่ในภาพรวมแล้ว
7. การเคลื่อนย้ายยานพาหนะ และสิ่งกีดขวาง
8. ประสานงานฝ่ายปกครองท้องถิ่น เร่งรัดการชี้แจงประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร ให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง
พล.ท.วันชนะ กล่าวต่อว่า ปัจจุบันยังมีน้ำขังอยู่จุดที่วิกฤตประมาณ 2 จุด ในอำเภอหาดใหญ่ คือ อุโมงค์กัลยาณมิตร (อุโมงค์ทางรอด) ระดับน้ำท่วมขังในอุโมงค์ประมาณ 45 เซนติเมตร รถยนต์ยังไม่สามารถผ่านได้ กับ ทางลอดทางรถไฟถนนศรีภูนารถ จึงได้นำเรือผลักดัน 5 ลำ ไปประจำจุด เพื่อที่จะผลักดันให้น้ำลงทะเลสาบสงขลาเร็วที่สุด ส่วนนี้จะทำให้พื้นที่อื่นได้รับประโยชน์ด้วยคือ อำเภอระโนด อำเภอกระแสสินธุ์ บางส่วนของอำเภอสทิงพระ และอำเภอหาดใหญ่ โดยมีขีดความสามารถผลักดันน้ำ 342,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
ส่วนการแจกจ่ายอาหาร แบ่งออกเป็น 4 เขต มีอาหารกล่อง มีถุงยังชีพ ส่วนการแจกจ่ายประปาสนาม มีทั้งหมด 3 ชุด โดย 2 ชุด จะอยู่ที่สวนสาธารณะหาดใหญ่ อีก 1 ชุด ที่ศูนย์พักพิงมณฑลทหารบกที่ 42 ขีดความสามารถในการผลิตน้ำประปาสนาม ใน 1 ชั่วโมง สามารถผลิตได้ 18,000 ลิตร ในภาพรวมผลิตไปแล้ว 180,000 ลิตร ซึ่งจะช่วยบรรเทาเรื่องน้ำใช้ได้
ขณะที่การจัดระเบียบศูนย์พักพิง ยังมีทั้งหมด 16 ศูนย์ โดยช่วงกลางวันประชาขนจะกลับไปที่บ้านทำความสะอาด ตอนกลางคืนก็จะกลับเข้ามานอนที่ศูนย์พักพิง ส่วนโรงแรมบีพี สมิหลา ยังคงมี 20 ห้อง และสามารถเพิ่มเติมได้อีกถ้าประชาชนต้องการไปพักที่นั่น
ส่วนการดูแลทรัพย์สินประชาชน จะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยประชาชนตามแนวเส้นทาง ตลอด 24 ชั่วโมง เน้นในเวลากลางคืน
สำหรับการฟื้นฟู กำลังที่ลงไปปัจจุบันแบ่งเป็น 4 เขต หรือ 4 โซน มีการแบ่งโซนในการช่วยเหลือ เพราะฉะนั้นจิตอาสาที่จะสลับเข้ามาเพิ่มเติม ก็จะเป็นของ ปภ. หรือสาธารณสุข สามารถมาลงบัญชีรวมกัน แล้วแบ่งไปตามเขต ซึ่งการเก็บขยะจะใช้วิธีให้ประชาชนเก็บขยะจากในบ้านช่วงกลางวัน ออกมาทิ้งหน้าบ้าน จากนั้นแต่ละเขตจะเข้าไปเก็บขยะในช่วง 6 โมงเย็น แล้วขนของไปไว้ที่จุดเตรียมไว้สำหรับเก็บขยะส่วนรวม