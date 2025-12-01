แบงก์ชาติสำรอง-เพิ่มช่องทางแลกธนบัตรชำรุด รองรับความต้องการใช้เงินสดหลังน้ำท่วม

นางบุษกร ธีระปัญญาชัย ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายโครงสร้างพื้นฐานและบริการระบบการชำระเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า แบงก์ชาติได้เตรียมธนบัตรไว้รองรับความต้องการใช้เงินสดของประชาชนในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำท่วมให้เพียงพอรองรับการเบิกจ่ายในช่วงที่มีความต้องการสูงกว่าปกติ รวมทั้งได้สำรองธนบัตรเพิ่มที่ศูนย์จัดการธนบัตรจังหวัดใกล้เคียง พร้อมนำมาสมทบที่หาดใหญ่หากมีความต้องการมากขึ้น นอกจากนี้ ได้ประสานให้สถาบันการเงินเตรียมกระจายธนบัตรไปถึงมือประชาชนผ่านสาขาและตู้ ATM ที่เปิดให้บริการด้วย
สำหรับธนบัตรที่เสียหายหรือชำรุดจากน้ำท่วม จนไม่สามารถนำไปใช้จ่าย หรือทำธุรกรรมได้ตามปกติ ประชาชนสามารถนำมาแลกที่ธนาคารออมสินทุกสาขาที่เปิดทำการได้ทุกวัน
นอกจากนี้ ธนาคารพาณิชย์ในพื้นที่ จ.สงขลา และบริเวณใกล้เคียงที่เปิดให้บริการได้ให้ความร่วมมือในการเปิดรับแลกธนบัตรชำรุดได้ทุกวันตลอดเดือนธันวาคม 2568 (จากเดิมที่เปิดให้แลกเฉพาะวันพุธ) รวมทั้งแบงก์ชาติจะจัด 'คลินิกธนบัตร' เดินสายลงพื้นที่ให้ประชาชนนำธนบัตรชำรุดมาแลกได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยจะแจ้งวันเวลาและจุดรับแลกให้ทราบต่อไป
สำหรับธนบัตรพอลิเมอร์ ซึ่งได้ออกแบบมาให้มีความทนทานมากขึ้นนั้น ประชาชนสามารถนำมาล้างทำความสะอาดและเช็ดให้แห้งก็จะสามารถใช้งานได้ตามปกติ แต่หากยังชำรุดเสียหายสามารถนำมาแลกได้ตามที่แจ้งไว้ข้างต้น