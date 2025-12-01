xs
หุ้นไทยเปิดภาคบ่าย +12.00 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 20,887.58 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (1 ธ.ค.) ดัชนี set Index เปิดภาคบ่ายที่ระดับ 1,268.69 จุด ปรับขึ้น 12.00 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.95 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 20,887.58 ล้านบาท