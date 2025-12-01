"สนธิญา" ร้องนายกฯ ดำเนินคดีนายกแป้น ปมเพิกเฉยการแจ้งเตือนน้ำท่วมใหญ่

วันนี้ (1 ธ.ค.) นายสนธิญา สวัสดี เดินทางมาที่ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย เพื่อยื่นหนังสือร้องเรียนถึง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้ดำเนินคดีเอาผิดกับ นายณรงค์พร ณ พัทลุง หรือ นายกแป้น นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ กรณีปล่อยปละละเลยเพิกเฉยต่อการแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมหาดใหญ่จากส่วนกลาง จนสถานการณ์บานปลายมีผู้เสียชีวิตกว่า 100 ราย บริหารจัดการน้ำท่วมไม่ทันเกิดความสูญเสียเป็นวงกว้าง
นายสนธิญา กล่าวว่า นายกแป้น เป็นอดีตนายอำเภอหาดใหญ่หลายสมัย อยู่ในพื้นที่มาอย่างน้อย 3 ปี แต่ยังประเมินสถานการณ์ผิดพลาด ควรพิจารณาตัวเองลาออกจากตำแหน่ง
