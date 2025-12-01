ธปท.เร่งออกมาตรการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้เพิ่มเติม ย้ำดำเนินการให้เร็วที่สุด

นายวิทัย รัตนากร ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย( ธปท.) กล่าวว่า ธปท.อยู่ระหว่างการเร่งรัดในการออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ ด้านการเงินเพิ่มเติม จากมาตรการช่วยเหลือเร่งด่วนที่ออกไปแล้วก่อนหน้านี้ จากการช่วยเหลือของธนาคารพาณิชย์ โดย ธปท.ได้ประสานงานระหว่างหน่วยงานภายใต้ความรับผิดชอบ และธนาคารพาณิชย์อย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ มาตรการช่วยเหลือต่าง ๆ กำลังเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้าย และเตรียมทยอยประกาศออกมา โดยย้ำว่าจะดำเนินการให้เร็วที่สุดเท่าที่สามารถทำได้ แต่การออกมาตรการเพิ่มเติมนั้น ต้องยอมรับว่า ความแตกต่างพื้นฐานของธนาคารแต่ละประเภท จึงไม่สามารถใช้แนวทางช่วยเหลือแบบเดียวกับธนาคารรัฐได้ หากเป็นธนาคารของรัฐ มาตรการช่วยเหลือสามารถออกได้ ทันทีและรวดเร็วมาก แต่ในกรณีของธนาคารพาณิชย์ซึ่งมีอิสระในการดำเนินธุรกิจนั้น ธปท.จึงขอความร่วมมือจากธนาคารพาณิชย์เพิ่มเติม จากที่ปัจจุบันธนาคารพาณิชย์ให้ความสนับสนุนอยู่แล้ว แต่จะออกมาตรการเพิ่มเติมอยู่ระหว่างการพิจารณาอย่างละเอียดว่าจะช่วยเหลือในระดับใด วงเงินเท่าใด และครอบคลุมกลุ่มลูกค้าประเภทใดบ้าง
ทั้งนี้ มาตรการช่วยเหลือต่าง ๆ กำลังเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้าย และเตรียมทยอยประกาศออกมา โดยย้ำว่าจะดำเนินการให้เร็วที่สุดเท่าที่สามารถทำได้ แต่การออกมาตรการเพิ่มเติมนั้น ต้องยอมรับว่า ความแตกต่างพื้นฐานของธนาคารแต่ละประเภท จึงไม่สามารถใช้แนวทางช่วยเหลือแบบเดียวกับธนาคารรัฐได้ หากเป็นธนาคารของรัฐ มาตรการช่วยเหลือสามารถออกได้ ทันทีและรวดเร็วมาก แต่ในกรณีของธนาคารพาณิชย์ซึ่งมีอิสระในการดำเนินธุรกิจนั้น ธปท.จึงขอความร่วมมือจากธนาคารพาณิชย์เพิ่มเติม จากที่ปัจจุบันธนาคารพาณิชย์ให้ความสนับสนุนอยู่แล้ว แต่จะออกมาตรการเพิ่มเติมอยู่ระหว่างการพิจารณาอย่างละเอียดว่าจะช่วยเหลือในระดับใด วงเงินเท่าใด และครอบคลุมกลุ่มลูกค้าประเภทใดบ้าง