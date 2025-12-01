xs
ราคาทองครั้งที่ 15 ปรับขึ้น 50 บ. ทองรูปพรรณขายออก 65,000 บ.

โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 01 ธันวาคม 2568 เวลา 12:51 น. (ครั้งที่ 15) ราคาปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 64,200.00 บาท รับซื้อ 64,100.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 65,000.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 62,823.04 บาท