กปภ.เร่งฟื้นฟูระบบประปาพื้นที่น้ำท่วมสงขลา คาดกลับมาใช้ได้ 100% 3 ธ.ค.นี้

นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดเผยว่า กปภ. ได้เร่งฟื้นฟูระบบประปาที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยคาดว่าจะสามารถผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาให้บริการ 100 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ให้บริการ อ.หาดใหญ่ ภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2568

สำหรับวันนี้ (1 ธ.ค.68) จะผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาครอบคลุม 80 เปอร์เซ็นต์ ก่อน

อย่างไรก็ตาม กปภ. จะเฝ้าระวังคุณภาพน้ำอย่างเข้มงวด ยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการทุกมาตรการเพื่อให้ระบบประปากลับมาปกติโดยเร็วที่สุด