กรมป่าไม้รับลูก รมว.ทส.ส่งทีมลงพื้นที่สงขลา ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังน้ำลด

นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) มอบนโยบายในการเร่งช่วยเหลือและฟื้นฟูประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนในช่วงวิกฤต พร้อมกำชับทุกหน่วยงานในสังกัดให้เร่งช่วยเหลือโดยทันทีและทั่วถึง ทั้งยังแสดงความห่วงใยต่อพี่น้องชาวใต้ที่ได้รับผลกระทบ และย้ำว่ารัฐบาลจะไม่ทอดทิ้งประชาชนในยามเดือดร้อน
โดยวันนี้ (1 ธ.ค.) ดร.พงศ์พยัคฆ์ ศรียา รองอธิบดีกรมป่าไม้ ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาทำความเข้าใจในการปฏิบัติงานในการให้ความช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำลด ตามข้อสั่งการของรองนายกสุชาติ พร้อมจัดระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทำงานอย่างรอบคอบและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถิ่น เพื่อให้สามารถลงพื้นที่ช่วยเหลือได้อย่างต่อเนื่องและครอบคลุม
