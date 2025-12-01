xs
นายกแป้น เผยแนวทางจัดการขยะ หลังน้ำท่วมหาดใหญ่ ขึ้นกับผู้ใหญ่กำหนด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายณรงค์พร ณ พัทลุง นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ หรือ นายกแป้น ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายภายในบ้านพักของตัวเองจากสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ โดยมีชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียง วิ่งมากอดให้กำลังใจนายกแป้นและร้องไห้ โดย นายณรงค์พร ถามชาวบ้านว่าน้ำท่วมแค่ไหน ซึ่งชาวบ้านตอบว่า 2 เมตร

ทั้งนี้ จากการสำรวจพบว่า รถในบ้านเสียหายรวม 5 คัน

ส่วนแนวทางการบริหารจัดการขยะนั้น นายณรงค์พร เปิดเผยว่า จะช่วยกันทุกฝ่าย ส่วนจะใช้ะยะเวลานานกี่วันนั้น แล้วแต่ผู้ใหญ่จะกำหนด เราก็ช่วยเขาเต็มที่