รมว.ทส.ขอบคุณทีมงานกระทรวงฯ ช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้อย่างทุ่มเท-รวดเร็ว

นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี กล่าวแสดงความขอบคุณและให้กำลังใจทีมงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ที่ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ อย่างทุ่มเทและรวดเร็ว ที่ได้เร่งรัดการบรรเทาทุกข์ การฟื้นฟู และการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วม
นอกจากนี้ รองนายกฯ สุชาติ ยังกล่าวขอบคุณและชื่นชมทีมงานประชาสัมพันธ์ทุกหน่วยงานของ ทส. ที่ช่วยกันทำงานอย่างเต็มที่และรวดเร็ว ในการนำเสนอและสื่อสารภารกิจการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม การทำงานที่ทุ่มเทและทันท่วงทีของทุกคน ทำให้ภารกิจของ ทส. เข้าถึงพี่น้องประชาชนได้อย่างทั่วถึง และทำให้ประชาชนได้รับข้อมูลและกำลังใจอย่างทันเวลาด้วย
