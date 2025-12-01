กทม.เตือนค่าฝุ่น PM2.5 วันนี้ อยู่ระดับสีส้ม-กระทบสุขภาพ 58 พื้นที่ "บางรัก" สูงสุด

นายณรงค์ เรืองศรี ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2568 เวลา 07.00 น. ค่าเฉลี่ยทั่วกรุงเทพฯ อยู่ที่ 41.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) ซึ่งสูงกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ 37.5 มคก./ลบ.ม. โดยตรวจวัดค่าฝุ่นละออง PM2.5 ได้ในช่วง 28.1-55.6 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับเมื่อวานในช่วงเวลาเดียวกัน พบว่า เกินมาตรฐานอยู่ในระดับสีส้ม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (มาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.) จำนวน 58 พื้นที่ โดย 5 อันดับแรก ดังนี้
1.เขตบางรัก ข้างป้อมตำรวจหน้าลานบางรักเลิฟลี่ พลาซ่า : มีค่าเท่ากับ 55.6 มคก./ลบ.ม.
2.เขตลาดกระบัง ด้านหน้าโรงพยาบาลนคราภิบาล : มีค่าเท่ากับ 54.8 มคก./ลบ.ม.
3.เขตสาทร สี่แยกหน้าสำนักงานเขตสาทร ซอย ถนนเซนต์หลุยส์ : มีค่าเท่ากับ 54.8 มคก./ลบ.ม.
4.เขตหนองแขม สามแยกข้างป้อมตำรวจ ถนนมาเจริญ เพชรเกษม 81 : มีค่าเท่ากับ 54.2 มคก./ลบ.ม.
5.เขตราชเทวี ภายในสำนักงานเขตราชเทวี : มีค่าเท่ากับ 52.8 มคก./ลบ.ม.
ทั้งนี้ ค่าฝุ่น PM2.5 มีแนวโน้มเกินเกณฑ์มาตรฐานไปจนถึงช่วงวันที่ 2 ธันวาคมนี้
