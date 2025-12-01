xs
หุ้นไทยเปิดภาคเช้าวันนี้ +8.73 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 7,151.79 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (1 ธ.ค.) ดัชนี set Index เปิดตลาดภาคเช้าที่ระดับ 1,265.42 จุด ปรับขึ้น 8.73 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.69 โดยมีมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม 7,151.79 ล้านบาท