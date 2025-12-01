"ดร.เอ้" หนุนนายกฯ ผ่อนปรนจ่ายชดเชยผู้ประสบภัยท่วมหาดใหญ่ การช่วยเหลือต้องเร็วที่สุด

นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่ กล่าวถึงกรณีที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สั่งผ่อนปรนเงื่อนไขการจ่ายชดเชยเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมหาดใหญ่ ว่า เป็นเรื่องที่ถูกต้อง เพราะหาดใหญ่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการศึกษาของภาคใต้ตอนล่าง ทำให้มีผู้เข้ามาพักอาศัยอยู่ในหาดใหญ่จำนวนมาก โดยไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน เช่น ผู้เช่าบ้าน ผู้พักอาศัยชั่วคราว ซึ่งตามเกณฑ์การจ่ายชดเชยปกติ จะไม่ได้รับสิทธิ หรือต้องอาศัยการรับรองจากผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งในกรณีนี้มีผู้ประสบภัยนับแสนคน ถ้าต้องทำตามกฎเกณฑ์ทั้งหมดอาจจะทำให้การจ่ายชดเชยล่าช้า
ส่วนกรณีที่ว่าการปลดล็อคทำให้ต้องจ่ายชดเชยจำนวนมาก อาจจะหลายพันล้าน หรืออาจจะเปิดช่องให้มีการทุจริตด้วยการสวมสิทธิว่าเป็นผู้อยู่ในหาดใหญ่ในช่วงน้ำท่วม ซึ่งมองว่าเป็นไปได้ที่อาจจะมีการทุจริตเกิดขึ้น แต่ก็เป็นเรื่องที่ต้องบริหารจัดการให้ดี สามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อยืนยันตำแหน่งหรือมีการตรวจสอบย้อนหลังเพื่อเรียกเงินคืนได้ แต่ต้องจ่ายก่อนเพื่อให้การช่วยเหลือถึงมือได้เร็วที่สุด
