เทศบาลนครยะลาส่ง จนท.บิ๊กคลีนนิ่งตลาดมะพร้าว ช่วยผู้ค้าฟื้นตัวจากน้ำท่วมเร็วที่สุด

สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเมืองยะลา วันนี้ (1 ธ.ค.) เริ่มคลี่คลายลงแล้ว แต่ยังทิ้งร่องรอยความเสียหายไว้ โดยที่ตลาดมะพร้าว ซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายเสื้อผ้ามือสองที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่ โดยเฉพาะผู้ค้าเสื้อผ้ามือสองได้รับผลกระทบหนัก สินค้าจำนวนมากถูกน้ำท่วมขังจนได้รับความเสียหาย ซึ่งหลังน้ำลด บรรดาเจ้าของร้านต่างเร่งเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการเก็บกวาดทำความสะอาดร้านค้าของตนเองอย่างเร่งด่วน โดยสินค้าที่เสียหายไม่มากนัก ได้ถูกคัดแยกและนำออกมาวางจำหน่ายให้กับประชาชนในราคาพิเศษ เพื่อเร่งระบายสินค้าและนำทุนกลับไปฟื้นฟูร้านค้า
ทั้งนี้ เทศบาลนครยะลาได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการจัดเก็บขยะและเศษซากเสื้อผ้า วัสดุต่างๆ ที่ถูกน้ำพัดพามารวมกัน เพื่อฟื้นคืนความสะอาดให้กับตลาดนัดแห่งนี้โดยเร็วที่สุด และให้พ่อค้าแม่ค้าสามารถกลับมาประกอบอาชีพได้ตามปกติ
