กปน.ร่วม กปภ.ปฏิบัติภารกิจบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ต่อเนื่อง

การประปานครหลวง (กปน.) ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เดินหน้าปฏิบัติภารกิจบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยจัดรถบรรทุกน้ำสะอาดเข้าพื้นที่ ตลอดทั้งช่วงกลางวันและกลางคืน เพื่อให้ทุกจุดที่ได้รับผลกระทบได้รับน้ำสะอาดอย่างเพียงพอ โดยส่งน้ำให้โรงพยาบาล-ศูนย์พักพิง ในพื้นที่หาดใหญ่-สงขลา เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ยังกระจายกำลังปูพรมสำรวจหาท่อรั่ว บริเวณแยกประชายินดี สนับสนุนการฟื้นฟูระบบ เพื่อบรรเทาผลกระทบให้ประชาชนในทุกพื้นที่ได้ใช้น้ำประปาโดยเร็ว
