อุตุฯ ฉ.10 ไทยตอนบน-ใต้ตอนบน อุณหภูมิสูงขึ้น ทะเลคลื่นสูง ส่วนพายุโคโตะไม่เข้าไทย

กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเรื่อง พายุโคโตะ และอากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบน ฉบับที่ 10 (372/2568) ว่า เมื่อเวลา 04.00 น. ของวันนี้ (1 ธ.ค. 68) พายุโซนร้อนโคโตะ (KOTO) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง มีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ 300 กิโลเมตร ทางตะวันออกของเมืองบินห์ดินห์ ประเทศเวียดนาม หรือที่ละติจูด 14.5 องศาเหนือ ลองจิจูด 111.8 องศาตะวันออก ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 75 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุนี้กำลังเคลื่อนที่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนืออย่างช้าๆ ในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมประเทศเวียดนามและทะเลจีนใต้ตอนบน คาดว่าพายุนี้จะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนาม โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย
สำหรับประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีหมอกในตอนเช้า แต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวสำหรับบริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด โดยยอดดอยอุณหภูมิต่ำสุด 6-11 องศาเซลเซียส และยอดภูอุณหภูมิต่ำสุด 8-13 องศาเซลเซียส ทั้งนี้ เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน และภาคใต้ตอนบนมีกำลังอ่อนลง ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงให้ระวังอันตรายจากอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากสภาพอากาศแห้ง เกษตรกรควรระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย
ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทย มีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน เดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
