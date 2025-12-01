กรุงไทย ลงพื้นที่หาดใหญ่ มอบถุงยังชีพผูุ้ประสบอุทกภัยใหญ่

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง เดินทางลงพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อให้กำลังใจประชาชน ผู้ประกอบธุรกิจ และพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมครั้งรุนแรง พร้อมให้ความช่วยเหลือ อย่างใกล้ชิด สะท้อนความมุ่งมั่นของธนาคารในการยืนหยัดเคียงข้างประชาชนในทุกช่วงเวลา
ทั้งนี้ คณะผู้บริหาร และพนักงาน ได้ร่วมมอบถุงยังชีพจำนวน 2,000 ชุด ภายในประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม และอุปกรณ์ทำความสะอาด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแก่ประชาชนในหลายชุมชน รวมถึงส่งมอบถุงยังชีพให้แก่ โรงพยาบาลหาดใหญ่ โดยมี นพ.วิโรจน์ โยมเมือง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับผลกระทบ
ทั้งนี้ คณะผู้บริหาร และพนักงาน ได้ร่วมมอบถุงยังชีพจำนวน 2,000 ชุด ภายในประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม และอุปกรณ์ทำความสะอาด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแก่ประชาชนในหลายชุมชน รวมถึงส่งมอบถุงยังชีพให้แก่ โรงพยาบาลหาดใหญ่ โดยมี นพ.วิโรจน์ โยมเมือง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับผลกระทบ