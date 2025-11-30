รบ.เตรียมโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมหาดใหญ่ล็อตแรก 120,000 ครัวเรือนสัปดาห์นี้

วันนี้ (30 พ.ย.) เวลา 17.30 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประชุมแผนฟื้นฟูเมืองหาดใหญ่ร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน ณ โรงแรมบุรีศรีภู อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พร้อมกำชับทุกภาคส่วนเร่งบูรณาการความร่วมมือฟื้นฟูเมืองหาดใหญ่ให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุด โดยรัฐบาลเตรียมโอนเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาท ล็อตแรกกว่า 120,000 ครัวเรือน ภายในสัปดาห์นี้ พร้อมเปิดให้ผู้เช่านำหลักฐานการจ่ายค่าน้ำ-ค่าไฟ มาประกอบการรับสิทธิเยียวยา
นายกฯ สั่งการทุกหน่วยงานเร่งดำเนินมาตรการเยียวยาต่าง ๆ เต็มที่ ทั้งมาตรการทางการเงิน ให้กู้สินเชื่อต่าง ๆ การจัดมหกรรมจำหน่ายสินค้าราคาทุน-ต่ำกว่าทุน รวมถึงการทำความสะอาดบ้านเมืองหลังน้ำลด พร้อมกำชับให้ดำเนินการเรื่องน้ำ-ไฟ ให้กลับมาได้ 100% โดยเร็ว คาดว่าภายใน 1 เดือน ทุกอย่างน่าจะกลับคืนสู่สภาพที่เป็นปกติมากที่สุด