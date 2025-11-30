ตม.เว้นปรับ overstay ช่วยต่างชาติติดน้ำท่วมภาคใต้ 8 จังหวัด

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมีมาตรการยกเว้นการเปรียบเทียบปรับนักท่องเที่ยวต่างชาติกรณีอยู่เกินกำหนดอนุญาต (overstay) วันละ 500 บาท ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ให้กับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางออกนอกราชอาณาจักร แต่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ 8 จังหวัด ได้แก่ สงขลา นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ทำให้ไม่สามารถเดินทางกลับได้ภายในกำหนดอนุญาต ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย. 68 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 68 เพื่อช่วยเหลือชาวต่างชาติที่ประสบเหตุ และไม่มีเจตนาฝ่าฝืนกฎหมาย ขณะเดียวกันยังคงให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนด้านความมั่นคงอย่างรอบคอบ