แพทย์เผยกรณีคนอายุน้อย-สุขภาพแข็งแรงเสียชีวิตขณะหลับ ชี้เกิดจากหัวใจห้องล่างเต้นผิดจังหวะรุนแรงฉับพลัน

นพ.วิพัชร พันธวิมล อายุรแพทย์โรคหัวใจ อนุสาขาสรีระไฟฟ้าหัวใจ โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก ‘CardioClinic WP’ ระบุว่า
“ความรู้สำหรับประชาชนทั่วไป กรณีนักข่าวช่อง 8 เสียชีวิต ทางเพจขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ
โดยทั่วไปการเสียชีวิตขณะหลับในคนอายุน้อยและสุขภาพแข็งแรง คือนอนไปแล้วมาพบอีกทีตอนเช้าเสียชีวิต หากไม่ได้เกิดจากการฆาตรกรรม จะเกิดจากหัวใจห้องล่างเต้นผิดจังหวะรุนแรงอย่างฉับพลัน ทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองและอวัยวะต่างๆไม่พอ และเกิดในขณะที่นอนหลับอยู่ อธิบายได้ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ ไม่ได้เกิดจากไสยศาสตร์แต่อย่างใด
สาเหตุที่ทำให้เกิดหัวใจห้องล่างเต้นผิดจังหวะรุนแรงอย่างฉับพลันในคนอายุน้อยและสุขภาพแข็งแรงขณะหลับ แบ่งเป็นสองกลุ่ม
1. ตรวจพบสาเหตุที่ชัดเจน ได้แก่
(1) หลอดเลือดหัวใจตีบฉับพลัน ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจตายฉับพลัน เกิดการลัดวงจรไฟฟ้าหัวใจที่รุนแรง ผู้ป่วยมักจะมีอาการเจ็บหน้าอก แต่บางครั้งอาจเกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดรุนแรงทันที ไม่สามารถขอความช่วยเหลือได้ทันหรือไม่ตื่นเลย
(2) กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ การอักเสบของเนื้อเยื่อหัวใจบางชนิด ชักนำให้เกิดหัวใจห้องล่างเต้นผิดจังหวะรุนแรงได้
(3) โรคกล้ามเนื้อหัวใจหนาผิดปกติแต่กำเนิด ทำให้มีพังผืดเล็กๆ ซ่อนอยู่ในกล้ามเนื้อหัวใจที่หนา ชักนำให้เกิดหัวใจห้องล่างเต้นผิดจังหวะรุนแรงได้เช่นกัน
2. ตรวจไม่พบสาเหตุที่ชัดเจน เรียกว่า SUNDS ย่อมาจาก Sudden Unexplained Nocturnal Death Syndrome เกิดจาก
(1) โรคพันธุกรรมไฟฟ้าหัวใจ ซึ่งพบได้บ่อยที่สุด โรคที่มักจะเกิดการลัดวงจรไฟฟ้าหัวใจขณะหลับ คือ J wave syndrome (BrS, ERS) และ LQTS บางชนิด
(2) ภาวะโพแทสเซียมต่ำอย่างรุนแรงในเลือด
(3) โรคปอดและการหายใจผิดปกติบางชนิด
(4) ภาวะการนอนหลับผิดปกติบางชนิด
(5) สารเคมีในเลือดบางชนิดสูงผิดปกติ ทำให้เกิดการหดเกร็งตีบแคบของหลอดเลือดหัวใจฉับพลัน
การตรวจคัดกรองสาเหตุต่างๆ ข้างต้น ทำได้ในระดับนึงเท่านั้น สาเหตุบางอย่างไม่มีอาการนำมาก่อน การตรวจร่างกายหรือสืบค้นทางห้องปฏิบัติการด้วยวิธีต่างๆ เช่น การทำคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ทดสอบหัวใจด้วยการวิ่งสายพาน อัลตราซาวด์หัวใจ ตรวจหัวใจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เอกซเรย์คอมพิวเตอร์หลอดเลือดหัวใจ หรือ ฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ สามารถที่จะให้ผลปกติได้หมดเลย
สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การขอความช่วยเหลือจากทีมกู้ชีพที่เร็วทีสุด Early CPR และการใช้ AED ในสถานที่เกิดเหตุ แต่หากเหตุการณ์เกิดในขณะหลับ จะยิ่งยากขึ้นไปอีกครับ