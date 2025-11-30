อุตุฯ เผยอิทธิพลพายุ“โคโตะ”ส่งผลไทยตอนบนอากาศหนาวเย็น ถึง 1 ธ.ค.

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุ “โคโตะ”
และอากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบน ฉบับที่ 9 (371/2568) (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2568)
พายุ “โคโตะ” ไม่เข้าประเทศไทย
พายุโซนร้อนกำลังแรง “โคโตะ” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง คาดว่าจะอ่อนกำลังลงบริเวณชายฝั่งเวียดนาม โดย ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย
ไทยตอนบน–ใต้ตอนบน
อุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อย แต่ยังมีอากาศเย็นถึงหนาว โดยเฉพาะ ยอดดอย 5–10°C และยอดภู 7–11°C ขอให้ดูแลสุขภาพ และระวัง อัคคีภัยจากอากาศแห้ง เกษตรกรควรเฝ้าระวังความเสียหายต่อผลผลิตด้วย
คลื่นลมอ่าวไทย–ทะเลอันดามัน
คลื่นสูงประมาณ 1–2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
ติดตามประกาศและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา หรือสายด่วน 1182 ตลอด 24 ชม.