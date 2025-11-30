ปภ.อัปเดตสถานการณ์อุทกภัยสตูล เร่งสูบระบายน้ำออกจากพื้นที่-ให้ความข่วยเหลือผู้ประสบภัย

วันนี้ (30 พ.ย.) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสตูล ข้อมูลของศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย ณ วันที่ 30 พ.ย.68 เวลา 06.00 น. พบว่า ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 - ปัจจุบัน (30 พ.ย.68) จังหวัดสตูล ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยขึ้นในพื้นที่ 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอควนโดน อำเภอละงู อำเภอท่าแพ อำเภอเมืองสตูล อำเภอทุ่งหว้า และอำเภอควนกาหลง รวม 29 ตำบล 212 หมู่บ้าน 20 ชุมชน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 29,146 ครัวเรือน 79,954 คน มีผู้เสียชีวิต 3 ราย และไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ โดยจังหวัดสตูลได้จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว 13 แห่ง มีประชาชนอพยพ จำนวน 541 คน สถานการณ์น้ำในปัจจุบันระดับน้ำลดลง
ซึ่งจังหวัดสตูล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้บูรณาการเฝ้าระวังสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ไม่ว่าจะเป็นการเร่งสูบระบายน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขัง การอพยพประขาชน จัดตั้งศูนย์พักพิง การอำนวยความสะดวกในการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและด้านการจราจรในพื้นที่ การจัดเตรียมสิ่งของจำเป็นสำหรับการดำรงชีพให้กับผู้ประสบภัยที่ครอบคลุมทุกด้าน โดยเฉพาะการแจกจ่ายน้ำดื่ม อาหาร ยารักษาโรคเบื้องต้น รวมถึงการจัดหน่วยแพทย์ดูแลกลุ่มเปราะบาง เพื่อช่วยเหลือ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และเร่งคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด
ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและสนับสนุนการทำงานของจังหวัดในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของให้กับประชาชนอย่างเต็มกำลัง โดยหากประชาชนพบเห็นหรือได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัย สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทาง “ไลน์ ปภ. รับแจ้งเหตุ1784” โดยเพิ่มเพื่อนผ่าน LINE ID @1784DDPM หรือสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานการให้ความช่วยเหลือต่อไป