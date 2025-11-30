กองกำลังนเรศวรยิงกระสุนควันเตือนเมียนมา หลังกระสุนปืน ค.60 ตกฝั่งไทยบ้านพัง

พลตรี ไมตรี ชูปรีชา ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวร พร้อมด้วยหน่วยเฉพาะกิจราชมนู หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 ฝ่ายปกครอง ส่วนราชการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนไทย–เมียนมา บริเวณ ท่าข้าม บ้านแม่โกนเกน ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
โดยวันนี้ เวลาประมาณ 09.30 น. เกิดเหตุการปะทะระหว่างทหารเมียนมา กับกองกำลังชนกลุ่มน้อย/กลุ่มต่อต้านอย่างต่อเนื่องในพื้นที่บ้านนิละป่าน ฝั่งประเทศเมียนมา ทำให้มีกระสุน ค.60 จำนวน 5 นัด ข้ามมาตกยังฝั่งไทย บริเวณพื้นที่ชุมชน จำนวน 2 นัด และลงบริเวณพื้นที่ว่าง ริมตลิ่งแม่น้ำเมย จำนวน 3 นัด ทำให้มีแรงงานชาวเมียนมาบาดเจ็บ 5 ราย (ช.1, ญ.2 , ดช.1, ดญ.1) ปัจจุบันปลอดภัยทั้ง 5 ราย
โดย พลตรี ไมตรี ได้สั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจราชมนู ทำการยิงเตือนด้วยเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด 120 มิลลิเมตร จำนวน 4 นัด ไปยังพื้นที่การปะทะ เพื่อเตือนให้ฝั่งตรงข้าม เพิ่มความระมัดระวัง การใช้วิถีกระสุนที่ส่งผลกระทบต่อฝั่งประเทศไทย พร้อมทั้งจัดกำลังพล และยุทโธปกรณ์ เตรียมการปฏิบัติตามกฎการใช้กำลัง( Rules of Engagement )หากมีการละเมิดการรุกล้ำอธิปไตยของไทย ตลอดแนวชายแดน
กองกำลังนเรศวรยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และตรึงกำลังตามแนวชายแดน เพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงการปกป้องอธิปไตยของชาติอย่างเต็มขีดความสามารถ