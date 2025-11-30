ปชป.เสนอ 6 มาตรการ Build Back Hat-Yai สร้างเศรษฐกิจใหม่ไปให้ไกลกว่าฟื้นฟูเยียวยา

นายวีระพงษ์ ประภา รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยถึงแผนพลิกฟื้นหาดใหญ่ ในฐานะที่ตนเป็นคนหาดใหญ่ ผ่านวิกฤตน้ำท่วมใหญ่มา 4 ครั้งว่า สำหรับครั้งนี้ตนได้ลงพื้นที่ไปสังเกตการณ์ให้กำลังใจผู้ประสบภัย พร้อมกับนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคด้วย ซึ่งคนหาดใหญ่มักพูดกันว่าหาดใหญ่แย่ลงทุกครั้งหลังน้ำท่วม แต่ครั้งนี้ขอให้ไม่เป็นเช่นนั้น และที่สำคัญทุกองคาพยพต้องกับมาช่วยกันสร้างหาดใหญ่ให้กลับมาเป็นเส้นเลือดเศรษฐกิจหนึ่งของประเทศให้ได้
นายวีระพงษ์ กล่าวถึง การสร้างเศรษฐกิจใหม่ Build Back Hat-Yai ไปให้ไกลกว่าฟื้นฟูเยียวยา ว่า มีเรื่องสำคัญต้องลงมือทั้งหมด 6 มาตรการ
มาตรการที่ 1 ‘สร้างแผนเปิดเมือง’
การสร้างแผนเปิดเมืองที่ชัดเจน ทั้งด้านอาหาร น้ำ การรักษาพยาบาล ระบบสาธารณูปโภค การซ่อมแซม การทำความสะอาด รวมถึงการประกอบธุรกิจ
มาตรการที่ 2 ‘สร้างความรวดเร็ว เยียวยา ครบจบในที่เดียว’
การสร้างความรวดเร็ว เยียวยา ครบจบในที่เดียว โดยเฉพาะภาครัฐต้องทำให้การเบิกจ่ายง่าย รวดเร็ว และเป็นต้นทุนต่อประชาชนน้อยที่สุด ควรมีแอปพลิเคชั่นหรือศูนย์กลางการติดต่อที่ทำให้ประชาชนกรอกข้อมูลเพียงครั้งเดียว แล้วรอรับบริการภาครัฐ หรือเงินช่วยเหลือตามสิทธิได้ ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนตั้งหลักได้เร็วขึ้นด้วย
มาตรการที่ 3 ‘สร้างความชัดเจน แยกเงินให้ชัด’
ภาครัฐร่วมกับเอกชนจัดทำฐานข้อมูลเดียว ที่ระบุช่องทางช่วยเหลือต่างๆ อย่างครบถ้วน โดยสามารถแยกตามกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนที่บ้านเรือนหรือธุรกิจเสียหาย จะรู้ได้ว่าสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเท่าไหร่
มาตรการที่ 4 สร้างความเชื่อมั่น ฟื้นฟูการท่องเที่ยว
รัฐบาลต้องรีบสร้างความเชื่อมั่นว่ามาเที่ยวหาดใหญ่ปลอดภัย ผ่านมาตรการที่ชัดเจน ซึ่งสามารถทำโปรโมชั่นเสริมในช่วงฟื้นฟู จะทำให้ได้ประโยชน์ 2 เด้ง ทั้งดึงนักท่องเที่ยวและทำให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ฟื้นตัวได้เร็วขึ้น
มาตรการที่ 5 ‘สร้าง SMEs ใหม่ สร้างงานที่ดี’
ธุรกิจขนาดกลางและย่อม เป็นหัวใจเศรษฐกิจหาดใหญ่ ภาคใต้ควรใช้โอกาสนี้สนับสนุนการปรับตัวของธุรกิจให้รวดเร็ว ตรงจุด ให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์ธุรกิจเข้ากับมาตรการช่วยเหลือทางการเงิน คือ ต้องเป็นสูตรเงินบวกคำปรึกษาถึงพลิกฟื้นธุรกิจให้ฟังได้
มาตรการที่ 6 ‘สร้างหาดใหญ่ให้รองรับภัยพิบัติได้ดีขึ้น’
สร้างหาดใหญ่ให้รองรับภัยพิบัติได้ดีขึ้น รัฐบาลควรทำให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่
“ผมหวังว่าจะได้เห็นนโยบายที่เป็นรูปธรรมและตรงจุดจากภาครัฐในเร็ววัน ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบภัยทุกคนครับ”