ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำประสบอุทกภัยภาคใต้ ขอรับการช่วยเหลือเยียวยาได้ที่ สนง.ประมงอำเภอ

เพจประชาสัมพันธ์ กรมประมง โพสต์ระบุว่า เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคใต้ ขอรับการช่วยเหลือเยียวยาได้ที่สำนักงานประมงอำเภอ หรือ สำนักงานประมงจังหวัดในพื้นที่ประสบภัย
สามารถติดต่อขอรับคำแนะนำได้ที่
• สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี 0 7724 0612
• สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช 0 7535 6150
• สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา 0 7431 1302
• สำนักงานประมงจังหวัดตรัง 0 7521 8541
• สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง 0 7460 4631
• สำนักงานประมงจังหวัดสตูล 0 7477 2201
• สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี 0 7334 9591
• สำนักงานประมงจังหวัดยะลา 0 7321 3971
• สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส 0 7353 2052
กรมประมงพร้อมดูแล และเคียงข้างเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทุกท่าน เราจะก้าวผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน