ผู้ว่าฯ สงขลา วางแผนฟื้นฟูเมืองหาดใหญ่ให้เรียบร้อยภายใน 7 วัน

สำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับจังหวัดสงขลา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดประชุมวางแผนฟื้นฟูเมืองหลังวิกฤตน้ำท่วม โดยข้อมูลเบื้องต้นระบุว่า จังหวัดสงขลามีประชากรกว่า 1.4 ล้านคน ขณะที่อำเภอหาดใหญ่มีประชากรมากกว่า 4 แสนคน โดยเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ได้รับผลกระทบรุนแรง ทั้งบ้านเรือน ถนน ระบบสาธารณูปโภค และขยะตะกอนตกค้าง เพื่อบรรเทาภาระจุดทิ้งขยะท้องถิ่น จังหวัดสงขลากำหนดจุดทิ้งขยะชั่วคราวที่ TPIPP เกาะแต้ว พร้อมประกาศจัด “Big Cleaning Day เมืองหาดใหญ่” ในวันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายนนี้ เพื่อคืนสภาพเมืองให้เรียบร้อยภายใน 7 วัน และขอความร่วมมือเจ้าของรถที่ยังจอดกีดขวางการจราจรให้นำรถออกจากพื้นที่ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างสะดวกและราบรื่น
สำหรับงานฟื้นฟู จังหวัดสงขลาเตรียมเครื่องจักรจำนวนมาก ได้แก่ รถบรรทุก 6 ล้อ และ 10 ล้อ อย่างละ 100 คัน, รถ JCB 100 คัน, รถแบคโฮ 100 คัน, รถตักหน้าขุดหลัง 100 คัน, รถเก็บขยะ 10 คัน, ถุงดำกว่า 10 ล้านใบ และชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดกว่า 300,000 ชุด ด้านกำลังคนระดมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ อาสาสมัคร จิตอาสา กำลังทหาร และชาวบ้านในชุมชนกว่า 1,000 คน พร้อมกำหนดค่าแรงวันละ 400 บาท เพื่อสร้างรายได้ควบคู่ไปกับการฟื้นฟู
ในส่วนการบริหารจัดการ จะใช้ระบบทีมระดับหมู่บ้าน โดยแต่ละหมู่บ้านมีทีมปฏิบัติงานลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลกำกับดูแลภาพรวม และประธานชุมชนกับคณะกรรมการชุมชนช่วยประสานงาน เพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนทุกครัวเรือนอย่างรวดเร็วที่สุด ทำให้การฟื้นฟูทั้งเมืองหาดใหญ่และจังหวัดสงขลาสามารถดำเนินไปได้ตามแผนและเห็นผลในเวลาไม่นาน