รฟท.เปิดประกวดราคาโครงการระบบรถไฟสายสีแดง ช่วงรังสิต- มธ.ศูนย์รังสิต และช่วงศิริราช-ตลิ่งชัน-ศาลายา

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานก่อสร้างโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงศิริราช-ตลิ่งชัน-ศาลายา และสถานีเพิ่มเติม 3 สถานี (สถานีสะพานพระราม 6 สถานีบางกรวย-กฟผ. และสถานีบ้านฉิมพลี) โดยผู้สนใจสามารถ ดาวน์โหลดเอกสารได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2568
นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การรถไฟฯ ได้เผยแพร่ประกาศเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานก่อสร้างโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีราคากลางค่าก่อสร้างเป็นเงิน 6,064.96 ล้านบาท และโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงศิริราช-ตลิ่งชัน-ศาลายา และสถานีเพิ่มเติม 3 สถานี (สถานีสะพานพระราม 6 สถานีบางกรวย-กฟผ. และสถานีบ้านฉิมพลี) โดยมีราคากลางค่าก่อสร้างเป็นเงิน 14,729.70 ล้านบาท
โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ครม. มีมติเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2568 อนุมัติให้การรถไฟฯ ปรับกรอบวงเงินโครงการฯ เป็นเงินจำนวน 6,473.98 ล้านบาท (ลดลง 96.42 ล้านบาท) ระยะเวลาก่อสร้าง 36 เดือน ระยะทางโครงการฯ 8.84 กม. ลักษณะโครงสร้างทางเป็นทางระดับดินทั้งหมด ก่อสร้างทางใหม่ 2 ทาง ความกว้างราง 1.00 เมตร มีสถานี 4 แห่ง ประกอบด้วย สถานีคลองหนึ่ง สถานีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สถานีเชียงราก และสถานีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สำหรับพื้นที่ก่อสร้างส่วนใหญ่อยู่ในเขตที่ดินของการรถไฟฯ และมีพื้นที่ที่ต้องเวนคืนเพิ่มเติมบางส่วนเพื่อก่อสร้างสถานีและถนนทางเข้า-ออกบริเวณสถานี รวมพื้นที่เวนคืนประมาณ 14 ไร่ ขณะนี้อยู่ระหว่างการขอออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดินฯ โดยคาดว่าจะประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาได้ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2569
ส่วนโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงศิริราช-ตลิ่งชัน-ศาลายา และสถานีเพิ่มเติม 3 สถานี (สถานีสะพานพระราม 6 สถานีบางกรวย-กฟผ. และสถานีบ้านฉิมพลี) ครม. มีมติเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2568 อนุมัติให้การรถไฟฯ รวมโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงตลิ่งชัน-ศาลายา และสถานีเพิ่มเติม 3 สถานี (สถานีสะพานพระราม 6 สถานีบางกรวย-กฟผ. และสถานีบ้านฉิมพลี) และโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชัน-ศิริราช เป็นโครงการเดียวเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นสัญญาเดียว และอนุมัติปรับกรอบวงเงินโครงการฯ เป็นเงินจำนวน 15,176.21 ล้านบาท (ลดลง 1,671 ล้านบาท) ระยะเวลาก่อสร้าง 36 เดือน ระยะทางโครงการฯ 20.50 กม. ลักษณะโครงสร้างทางเป็นทางยกระดับ 6.67 กม. และทางระดับดิน 13.83 กม. มีสถานี 9 แห่ง ประกอบด้วย สถานีศิริราช สถานีบางขุนนนท์ สถานีตลาดน้ำตลิ่งชัน สถานีสะพานพระราม 6 สถานีบางกรวย-กฟผ. สถานีบ้านฉิมพลี สถานีกาญจนาภิเษก สถานีศาลาธรรมสพน์ และสถานีศาลายา พื้นที่ก่อสร้างอยู่ในเขตที่ดินของการรถไฟฯ ทั้งหมดไม่มีการเวนคืนที่ดินแต่อย่างใด
ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2568 และกำหนดเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ในวันที่ 29 ธันวาคม 2568 เวลา 09.00 – 12.00 น. จากนั้นจะประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาของทั้งสองโครงการ และสามารถลงนามสัญญาจ้างได้ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2569 ทั้งนี้ เมื่อมีการลงนามสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว การรถไฟฯ จะมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างเริ่มงาน (NTP) ในเดือน มีนาคม 2569 ระยะเวลาก่อสร้าง 36 เดือน กำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือน กุมภาพันธ์ 2572 และเปิดให้บริการได้ในเดือน มีนาคม 2572 เป็นต้นไป